Mehrere Klagen gegen Verbreiterung von Hannovers Südschnellweg

Gegner des Ausbaus von Hannovers Südschnellweg auf fast doppelte Breite haben gleich mehrere Klagen vor dem Oberverwaltungsgericht Lüneburg (OVG) eingereicht. Damit wollen sie eine Verbreiterung der Schnellstraße in der Leinemasch von 14,50 auf 25,60 Meter verhindern, wie die Bürgerinitiative Umweltschutz (BIU) und das Bündnis gegen den Ausbau des Südschnellwegs am Freitag mitteilten. Gegen den Bau des Tunnels richteten sich die Klagen nicht, heißt es.

Dabei fahren die Gegner des Südschnellweg-Projektes eine Doppelstrategie. Die BIU klagt in ihrer Funktion als Verband, der sich für Umwelt und Naturschutz einsetzt. Das Bündnis, ein Zusammenschluss von 17 Interessenverbänden, Vereinen und Bürgergruppen, unterstützt Klagen von Eigentümern und Pächtern von Grundstücken, die vom Ausbau des Schnellwegs unmittelbar betroffen sind, etwa, weil sie dafür enteignet werden sollen. Dafür hat es binnen drei Wochen bereits 25.000 Euro Spendengelder eingesammelt.

Südschnellweg: Ausbaugegner wollen Baumfällungen verhindern

Zeitgleich mit der Klage haben die Gegner zwei Eilanträge eingereicht mit dem Ziel, bereits in diesem Winter geplante Baumfällungen zu verhindern. Zwar hatte die für die Planungen zuständige Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr gegenüber dieser Zeitung erklärt, dass in der kommenden Rodungsperiode nur auf sehr kleinen Flächen Bäume und Sträucher gefällt werden sollen, nämlich im Bereich des auch aus Sicht der Ausbau-Gegner unstrittigen Tunnelbereichs sowie dort, wo Kampfmittelsondierungen geplant sind. Das Bündnis gegen den Ausbau will allerdings sicher gehen. „Wir wollen verhindern, dass vor einer Entscheidung des Gerichtes Fakten geschaffen werden“, sagt Sprecherin Helene Grenzebach.

Mit Klage und Eilantrag würden die Planungen für den Südschnellweg „im Hinblick auf den autobahnähnlichen Ausbau in dem Landschaftsschutzgebiet überprüft. Nach einem eingeholten Sachverständigengutachten verstößt die geplante Breite gegen bautechnische Umweltleitlinien und den Klimaschutz“, erklärt Rechtsanwalt Helmut Bärsch, der die von Enteignungen bedrohten Grundeigentümer vertritt. Seiner Einschätzung nach ist „eine vernünftige Lösung mit geringerem Umwelteingriff im Westen planungsrechtlich noch möglich.“

„Keine Verkehrsplanung wie vor 70 Jahren“

Bündnis-Sprecherin Grenzebach betont, dass man ein Jahr lang in Gesprächen und mit Aktionen die mit dem Ausbau des Südschnellwegs verbundenen Gefahren aufgezeigt habe. Leider hätten Bund, Land und Region Hannover die Planungen nicht angepasst. Deshalb sei „eine Klage der folgerichtige Schritt“. Die Planungen für den Südschnellweg seien „aus der Zeit gefallen“ und entsprächen „nicht mehr der aktuellen Klimagesetzgebung“, sagt Grenzebach.

Die BIU-Klage wird als Verbandsklage mit dem Landesverband Bürgerinitiativen Umweltschutz (LBU) geführt. „Wir können keine Verkehrsplanung wie vor 70 Jahren machen“, sagt Ralf Strobach, BIU-Geschäftsführer in Hannover. Er hatte eine reduzierte Ausbaubreite von 18 bis 21 Metern vorgeschlagen. Dem seien die Planer jedoch nicht gefolgt. Die Klage der Umweltinitiative richte sich „gegen den übermäßigen Verbrauch an unversiegelten Flächen im oberirdischen Abschnitt durch die Leinemasch“. Insgesamt sollen dort 19 Hektar Bäume und Sträucher gerodet werden. 3,82 Hektar sollen dauerhaft versiegelt werden.

Gericht entscheidet über Baustopp für Südschnellweg

Die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr begründet die Verbreiterung des Südschnellwegs vor allem mit Sicherheitsaspekten, unter anderem fehlenden Standstreifen, die nachgerüstet werden sollen. Präsident Eric Oehlmann sagte im Gespräch mit dieser Zeitung, dass seine Behörde „minimalinvasiv“ an die Sache herangegangen und auch bei zwei Spuren je Fahrtrichtung geblieben sei.

Laut Oberverwaltungsgericht Lüneburg liegen insgesamt drei Klagen gegen den Planfeststellungsbeschluss der Region Hannover zum Südschnellweg vor. Neben der Klage der BIU sowie der vom Bündnis gegen den Ausbau unterstützten Sammelklage von zwei Grundstückseigentümern und einem Pächter eines Kleingartens, hat offenbar eine weitere Eigentümerin Klage eingereicht, deren Grundstück im Baubereich liegt. Wie eine Sprecherin mitteilt, wird das OVG über die Frage entscheiden, ob erste Baumaßnahmen und Baumfällungen bereits vor einem Urteil im Klageverfahren stattfinden dürfen.

Von Christian Bohnenkamp