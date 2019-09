Zwölfeinhalb Jahr Haft für Mord im Drogenmilieu

HANNOVER

Heinz B. (30) ist ein Mörder. Er hat trotzdem keine lebenslängliche Freiheitsstrafe erhalten. Die Schwurgerichtskammer befand, dass er am 29. Dezember 2018 seinen Nebenbuhler im Zustand der verminderten Schuldfähigkeit erstochen habe. Zur Tatzeit hatte er mehr als drei Promille im Blut und stand unter Kokaineinfluss. Der Angeklagte wurde am Freitag im Landgericht Hannover zu zwölf Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt.

„Alkohol, Drogen und Messer sind ihre Freunde“, sagte Richter Stefan Joseph. Der Angeklagte sei vielfach einschlägig vorbestraft. Was sich Ende Dezember in Hainholz passiert sei, habe sich schon lange abgezeichnet. Eigentlich sei sein Vorgehen planvoll gewesen, und da er Alkohol und Drogen gewohnt gewesen sei, könne man kaum von einer verminderten Schuldfähigkeit ausgehen, meinte der Richter. Aber zu Gunsten des Angeklagten ließe sich eine verminderte Steuerungsfähigkeit nicht ausschließen. Deshalb mindere sich der Strafrahmen auf drei bis 15 Jahre.

Angeklagter stand unter Bewährung

In seinem noch jungen Leben griff Heinz B. immer wieder im Rausch zum Messer. In der Nacht zum 29. Dezember hatte er sein späteres Opfer (29) und eine junge Frau (17) mit nach Hause genommen. Sie rauchten Crack, tranken Wodka und Bier. Dann zogen sich der 29-Jährige und die junge Frau zurück. Sie hatten Sex. „Wir sind sicher, dass Sie das mitbekommen haben“, sagte Richter Joseph. Und aus Eifersucht habe Heinz B. zum Messer gegriffen und auf den schlafenden Nebenbuhler eingestochen. Zur Tatzeit stand er unter Bewährung.

Der Angeklagte habe mit der 20 Zentimeter langen Klinge fast den kompletten Oberkörper durchbohrt, heißt es in der Urteilsbegründung. In seinem Todeskampf habe sich das Opfer aufgerichtet und Heinz B. ebenfalls mit dem Messer verletzt. Die junge, drogensüchtige Frau sah alles mit an. Die Verurteilung stützt sich zu großen Teilen auf ihre Aussage. „Die Zeugin hat ausgesprochen ernsthaft, konstant und ohne Belastungseifer ausgesagt“, erklärte Joseph.

Tatzeugin kommt aus der Drogenszene

Die Zeugin war kurz vor ihrer Aussage aus dem Gericht verschwunden und in der Drogenszene abgetaucht. Später sagte sie im Landgericht Hannover aus, dass es bereits die dritte tödliche Messerattacke gewesen sei, die sie miterleben musste.

Unmittelbar nach der Tat war die 17-Jährige auf die Strafe gelaufen. Als ihr der Angeklagte folgte, zeigte sie in einer Bäckerei auf Heinz B. und rief: „Das ist der Mörder!“

Von Thomas Nagel