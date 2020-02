Mehr als nur Mathe und Physik: So sollen Schüler Lust auf Mint-Berufe bekommen

Hannover

Informieren, orientieren, ausprobieren: Um dem Interesse von Schülern an technischen Berufen auf die Sprünge zu helfen, gibt die Messe Check-MINT (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik) an der Hochschule Hannover noch bis Freitag Einblicke, wie vielseitig und spannend Jobs und Studiengänge aus den naturwissenschaftlich-technischen Bereichen sind.

Zum dritten Mal hatte die Stiftung Niedersachsen-Metall und das Projekthaus Zukunft Mint der Hochschule Neunt- bis Zwölftklässler zum Berufsorientierungstag eingeladen. Rund 350 Schüler der 9. und 10. Klassen tummelten sich am Donnerstag vor rund 20 Ständen, an denen Unternehmen aus der Region Informationen aus erster Hand gaben. Es durfte geschaut, mitgemacht, ausgefragt und angefasst werden. „Die große Resonanz des vorigen Jahres hat uns gezeigt, dass wir mit unserem Konzept der Verbindung von Theorie und Praxis genau richtig lagen“, freute sich Barbara Schneider von der Stiftung Niedersachsen Metall.

Spannende Einblicke: Fabian Rauer (r.) und Wilko Margraf sind Azubis bei on/off engineering in Wunstorf. Quelle: Ilona Hottmann

E-Autos und Audiotechnik

Theorie und Praxis war auch das Stichwort am Stand von VW. Melisa Köse absolviert derzeit ein duales Studium im Bereich Elektrotechnik. „Die Vielfältigkeit und die Möglichkeit, an Projekten mitzuwirken, gefällt mir besonders gut“, sagte sie. Gute Kenntnisse in Mathe sind hilfreich. Aber auch die Fähigkeit, sich mit Problemen auseinanderzusetzen und im Team an Lösungen zu arbeiten, seien gefragt. Dafür winken später spannende Jobs. „Die Entwicklung von neuen Fahrzeugmodellen reizt mich besonders, gerade im Bereich E-Mobilität“, verriet Kommilitone Timo Schmidt.

Um Dezibel statt PS ging es am Stand des Musikzentrums. Timon Kirsten ist Azubi zum Mediengestalter Ton, produziert CDs und andere Musikformate. In der dreijährigen Ausbildung wird das Thema Audiotechnik in all seinen Facetten vermittelt. Voraussetzung ist ein Realschulabschluss. Ein gutes Ohr für Musik sollte man allerdings auch mitbringen. „Wichtig ist aber vor allem, dass man eine gewisse Vorstellung davon hat, wie das jeweilige Produkt am Ende klingen soll“, erklärte Kirsten.

Quadrokopter am Stand von Baker Hughes: Die Unternehmen warben bei der Schüler-Messe auch um Nachwuchs. Quelle: Ilona Hottmann

Tipps für Bewerbung und Karriere

„Uns ist besonders daran gelegen, Schülern in ihrer Berufsorientierungsphase zu zeigen, dass Mint mehr ist als Mathe und Physik in Theorie zu pauken, und den Alltagsbezug der Technik in den Vordergrund zu rücken“, betonte Doris Schmidt, Leiterin des Projekthauses Zukunft Mint. Abseits der Stände boten dazu auch Vorträge in den Hörsälen Gelegenheit. Referenten aus Wirtschaft und Lehre sprechen noch bis Freitag über technische, aber dennoch praxisbezogene Fragen: „Wie kann man das Gehör technisch nachbauen?“, „Wie kann man den Energiebedarf der Zukunft decken?“. MTU, Komatsu oder Wabco sprechen über Perspektiven in ihren Unternehmen, von Siemens gibt es Tipps für den Einstellungstest. Auch für die Unternehmen selbst ist die Messe eine gute Sache. Da im Mint-Bereich fast überall händeringend nach Fachkräften gesucht wird, ist die Nachwuchswerbung umso wichtiger.

Am zweiten Veranstaltungstag sind am Freitag die Oberstufenschüler gefragt. Dann geht es um Studienmöglichkeiten im Bereich Mechatronik, Robotik, Energie- und Umwelttechnik. Wer es noch spezieller mag, der informiert sich über außergewöhnliche Studiengänge wie Milchwirtschaftliche Lebensmitteltechnologie, technisches Informationsdesign oder Technische Redaktion.

MINT: Firmen finden kaum Nachwuchs

In den MINT-Berufen herrscht akuter Fachkräftemangel. Auch die Unternehmen, die sich bis Freitag bei der Schüler-Messe Check-MINT in der Fachhochschule präsentieren, können ein Lied davon singen. Fast alle haben Probleme, offene Stellen zu besetzen.

Das Unternehmen on/off engineering in Wunstorf ist auf Prozessautomatisierung und Informationstechnologie spezialisiert. Am Messestand können sich Schüler über verschiedene Karrieren informieren, über eine Ausbildung zum Elektroniker für Automatisierungstechnik oder ein duales Studium mit Bachelor-Abschluss. Wer sich bewirbt, hat gute Chancen. „Wir suchen sowohl Auszubildende als auch Fachkräfte. Der Bedarf ist höher als die Zahl der Neueinstellungen“, sagt Ausbilder Jens Christopher. Als Voraussetzung sollte ein Grundverständnis für Naturwissenschaften und Mathe jedoch vorhanden sein. „Leider fehlt es häufig an den Grundlagen, die müssten in der Schule stärker vertieft werden“, findet der Ausbilder.

Henning Gatzlaff kann das bestätigen. „Auch wir sind auf der Suche“, so der Ausbildungsleiter des Unternehmens Baker Hughes, ein in Celle ansässiger Spezialist für Erdöl- und Erdgasverarbeitung. Viele Jugendliche kämen mit falschen Vorstellungen vom Arbeitsleben aus der Schule, Kenntnisse in den MINT-Fächern würden stetig abnehmen. Daher ging man vor zwei Jahren neue Wege: Im ersten Ausbildungsjahr steht Unterricht in Mathe und Naturwissenschaften auf dem Programm. Mit pensionierten Lehrern und Studenten werden die fehlenden Grundlagen aufgeholt – mit Erfolg, wie Gatzlaff sagt: „Die Leistungen haben sich seitdem verbessert.“

Auch am Krankenhaus der Region (KRH) sind MINT-Kenntnisse gefragt, etwa in der Ausbildung zum operationstechnischen Assistenten. Und wie im Pflegebereich müssen die Krankenhäuser um qualifizierte Bewerber kämpfen. „Leider nimmt das Problem zu“, bestätigt Heike Ricke aus der HNO-Klinik in der Nordstadt. Haben sich früher 20 Bewerber auf eine Stelle gemeldet, so seien es heute maximal zwei.

Eine Ausnahme auf der MINT-Messe ist MTU. Der Langenhagener Triebwerksspezialist hat nach eigenen Angaben keine Probleme, Fachkräfte und Nachwuchs zu finden. „Im vergangenen Jahr hatten wir 600 Bewerber für rund 30 Stellen“, sagt Mitarbeiter Carl Thöne. Nicht zuletzt, weil das Unternehmen weltweit einen exzellenten Ruf genießt. Die Bandbreite an Ausbildungsberufen jedenfalls ist groß, die der Anforderungen auch. Thöne: „Wir haben auch gute Leute mit Realschulabschluss. Selbst ein Hauptschulabschluss ist kein Hindernis, sofern man den Eignungstest besteht.“

Lesen Sie auch:

Von André Pichiri