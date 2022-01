Hannover

Rituale bilden für Kinder Leitplanken im Alltag. Vor der Abfahrt in den Kindergarten kommt die Brotdose in die Tasche, vielleicht klemmt sich der eine oder die andere auch noch das Kuscheltier unter den Arm. Und dann geht’s ab in die Kita. Möglicherweise kommt schon bald noch ein weiterer Bestandteil im morgendlichen Ablaufplan hinzu.

Denn Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne kündigte in dieser Woche an, „eine Testpflicht in den Kitas sehr genau zu prüfen“. In Bayern und Baden-Württemberg ist sie bereits beschlossene Sache, Isernhagen erlegte sich schon vor Weihnachten selbst eine Testpflicht für die Kindergärten auf.

Tests gehören vielerorts schon dazu

Und bald könnte auch für die unter Sechsjährigen Hannovers Programm werden, woran sich Schulkinder längst gewöhnt haben: der obligatorische Corona-Test am Frühstückstisch. Nun ist es beileibe nicht so, dass die Kindergärten und Krippen in der Region Hannover aktuell auf Tests verzichteten. Auf freiwilliger Basis gehören sie auch jetzt bereits vielerorts dazu.

„Seit Juli werden von der Landeshauptstadt Hannover an die städtischen sowie Kindertagesstätten in freier Trägerschaft drei Laientests je Woche und Kind zur freiwilligen Testung zur Verfügung gestellt. Die Beschaffung und Finanzierung übernimmt das Land Niedersachsen“, sagt Anja Menge, eine der Sprecherinnen der Stadt Hannover.

„Bin für klare Verhältnisse und einheitliche Regelungen“

Und davon würde reichlich Gebrauch gemacht, ergänzt Nicole Wilke, Abteilungsleiterin Kinder, Jugend und Familie des Kindertagesstättenträgers Caritasverband Hannover. Eine Aufstockung dieses Angebots hin zu einer Testpflicht begrüßt sie ausdrücklich: „Ich bin für klare Verhältnisse und einheitliche Regelungen. Es geht ja auch darum, die Betreuung gemeinsam so lange wie möglich aufrechtzuerhalten.“

Die Krippen – also Kitas für Kinder zwischen anderthalb und drei Jahren – kommen in den Genuss der vom Land finanzierten Testkits aktuell nicht. „Sehr kleine Kinder haben eine sehr geringe Viruslast, von ihnen geht daher nur eine geringe Ansteckungsgefahr aus“, erläutert Kultusministerium-Sprecher Sebastian Schumacher. „Zudem gilt: Je jünger die Kinder, desto schwerer ist eine Testung umsetzbar, da ihnen der Sinn noch nicht vermittelbar ist. Kinder sollten zur Testung nicht gezwungen werden müssen.“

In den Caritas-Einrichtungen eingesetzte Handpuppen, mit denen die Tests den Kindern nähergebracht werden, erreichen die Adressaten erst ab einem gewissen Alter.

„Kinder wachsen mit Masken und Teststäbchen quasi auf“

Und dennoch wird auch bei den Kleinsten fleißig getestet. Alle Betreuten in der Kinderwelt Velberstraße in Linden-Nord würden per Lolli-Test zweimal pro Woche daheim getestet, sagt Einrichtungsleiter Patrick Richter.

„Da infizierte Kinder oft keine Symptome aufweisen, kann man sonst die Krankheit meist einfach nicht bemerken“, ergänzt der 29-Jährige. „Wir haben auf diese Weise schon Corona-Fälle identifiziert.“ Deshalb würde er eine Testpflicht befürworten: „Die Kinder wachsen mit Masken und den Teststäbchen quasi auf.“ Größere Überzeugungsarbeit müsse zumindest in seiner Kita weder bei Kindern noch Eltern geleistet werden.

Kinderladen-Initiative Hannover ist noch unentschlossen

Und dennoch gab es in vergleichbaren Fällen nicht nur Jubelstürme. In Bayern formierte sich jüngst eine Elterngruppe, die den Einsatz von Lolli-PCR-Tests anstatt der Selbsttests forderte. Die Kinderladen-Initiative Hannover, der hiesige Dachverband der Elterninitiativen, muss sich hingegen erst noch ihr Urteil bilden. „Das Ganze ist eine Abwägung zwischen dem Sinn und Zweck einer Testpflicht auf der einen, sowie der körperlichen Selbstbestimmung der Kinder andererseits“, sagt Fachberater Sebastian Dymala.

Mit Mehrkosten sei nach Aussage Schumachers nicht zu rechnen, „da bereits jetzt drei Tests pro Woche und Kindergartenkind finanziert werden“. Wie schnell eine Pflicht kommen könnte, wird derzeit geprüft.

Sicher ist allerdings schon, dass es für Richter und sein Kinderzentrum auch in naher Zukunft keine vom Land finanzierten Tests geben wird. „Die Prüfung bezieht sich ausschließlich auf den Bereich der Kindergartenkinder und die Hortkinder während der Ferien“, sagt Schumacher.

Alles andere bleibt freiwillig. „Sämtliche Eltern von der Sinnhaftigkeit der Test zu überzeugen, ist wichtig“, betont Wilke nicht nur für ihren Caritasverband. Ganz egal, ob die Anwendung der Stäbchen und Lollis nun verpflichtend ist oder nicht.

Test ist nicht gleich Test

Grundsätzlich lassen sich Corona-Testkits in Antigen- und PCR (polymerase chain reaction)-Ausführungen unterscheiden. Für schnelle Resultate (innerhalb von rund 15 Minuten) wird die Antigen-Version angewendet, die wahlweise zur Nasen-, Rachen- oder Spuckanwendung erhältlich ist.

Überdies gibt es die sogenannten Lolli-Tests, die in zwei Varianten existieren. Beim Antigen-Modell („Laientest“) wird die im Mundraum entnommene Probe mittels Röhrchen und Kassette von der Test- oder einer Aufsichtsperson vor Ort selbst ausgewertet. Beim PCR-Lolli-Pooltest hingegen werden die Teststäbchen aller Mitglieder einer Kohorte in einem Gefäß gesammelt und gemeinsam an ein Labor geschickt, in dem die Gesamtprobe (der „Pool“) einem gemeinsamen PCR-Test unterzogen wird.

Dieses Verfahren dauert zwar länger, bietet aber eine größere Genauigkeit. Erst bei einem positivem Befund wird aus der Gesamtheit der Probanden mittels einzelner Folgetests ermittelt, welche der Testpersonen tatsächlich mit dem Corona-Virus infiziert sind.

Von Ole Rottmann