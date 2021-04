Die Last ist enorm und mehr als die Hälfte aller Kita-Eltern muss sie schultern: Seit vier Monaten können nur Kinder für eine Notbetreuung in die Kita. Der größere Teil wird immer noch zuhause betreut. Ändert sich bald etwas an der Regelung? Und wie kann Eltern jetzt schon geholfen werden?