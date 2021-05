Mehr Werbung für den Pflegejob: Region startet Projekt in Schulen

Hannover

Kaum ein Berufszweig erhielt zuletzt so viel Applaus, aber gleichzeitig so wenig Zulauf wie die Pflege. Weiterhin herrscht ein Kräftemangel, der sich in den nächsten Jahren dramatisch zu verschärfen droht. Jetzt will die Region gemeinsam mit der Agentur für Arbeit gegensteuern. Und zwar bei jungen Leuten: Schon während der frühen Berufsorientierung soll für den Pflegejob Werbung gemacht werden.

Ob in Krankenhäusern, Altenheimen, bei ambulanten Pflegediensten, in der psychiatrischen Pflege oder Gesundheitsversorgung von Kindern und Jugendlichen – gebraucht wird beruflicher Nachwuchs überall. Nur einer von zwei Pflege-Ausbildungsplätzen wird in der Region Hannover besetzt, sagt Susanne Langenkamp von der Agentur für Arbeit Hannover. Nach Hochrechnungen werden in den kommenden Jahren 4000 bis 5000 Kräfte in der Region fehlen.

Mit dem Projekt „Berufe fürs Leben – Berufsorientierung in der Pflege“ möchten die Region Hannover und die Agentur für Arbeit Hannover gemeinsam mit dem Verein „pro regio“ mehr Auszubildende für Pflegeberufe gewinnen. Die Projektkosten von knapp 200.000 Euro teilen sich Region und Agentur für Arbeit. Erste Schulen und Pflegeeinrichtungen sind bereits im Projekt aktiv, weitere werden gesucht.

Auszubildende sollen Schüler den Job schmackhaft machen

„Nicht erst seit Corona ist der Bedarf an Pflegekräften eklatant hoch“, betont Ulf-Birger Franz, Wirtschaftsdezernent der Region Hannover. Umso wichtiger sei es, mehr junge Menschen für Berufe in der Pflege zu begeistern. Dafür geht man in die Schulen, um dort gezielt Acht-, Neunt-, und Zehntklässler anzusprechen. So sollen ab dem Herbst insgesamt 25 Auszubildende zum Pflegefachmann oder zur Pflegefachfrau als Ausbildungsbotschafter in die Schulen geschickt werden, um praxisnah und auf Augenhöhe zu werben. Gestartet wird in den Berufsbildenden Schulen in Hannover, Springe und Neustadt.

Mit der Albert-Einstein-Schule Laatzen, der Leonore-Goldschmidt-Schule Mühlenberg, der KGS Sehnde und der Realschule Lehrte konnte „pro regio“ außerdem bereits vier allgemeinbildende Schulen dafür gewinnen, das Projekt in ihr Wahlpflicht-Programm aufzunehmen. Im Juli gibt es für Lehrkräfte einen Workshop zu Beteiligungsmöglichkeiten am Projekt. „Wir sind bei den Schulen offene Türen eingerannt. Die Mikroprojekte mit Gesundheitseinrichtungen sollen fester Bestandteil in der Berufsorientierung werden“, freut sich Projektleiterin Yvonne Salewski von „pro regio“.

Noch mehr interessierte Schulen will man über die frisch gelaunchte Internetseite zum Mitmachen gewinnen (unter berufe-fuers-leben.de), wo es Infos zur Ausbildung und über die Handlungsfelder des Projekts gibt.

Alexandr Vogelsang, Geschäftsführer des Pflegeanbieters Medizin Mobil, der zu den ersten sechs Praxispartnern des Projekts gehört, ist froh über die Unterstützung aus der Politik. Trotz einer leicht positiven Entwicklung in der Coronazeit – das Interesse am Pflegeberuf ist durch die Aufmerksamkeit gestiegen – braucht es auch Anerkennung in Form von höheren Löhnen. „Die Krankenkassen sind leider die Letzten, die das noch nicht kapiert haben“, ärgert er sich. Zwar seien die Löhne gestiegen und jemand, der jetzt seine Ausbildung beginnt, wird in drei Jahren noch mehr verdienen, als eine Pflegekraft heute. „Es braucht aber noch einen ganzen Schritt mehr, damit der Beruf noch attraktiver wird – und wir den Pflegenotstand stoppen können.“

Von Simon Polreich