Es ist der Albtraum eines jeden blinden Hannoveraners: Die Stadtbahn wartet am Hochbahnsteig, doch die Tür ist mit dem Blindenstock und den Händen nicht zu finden. Und dann passiert es: Der Stock ertastet endlich eine Lücke, der Blinde geht einen Schritt vor – und stürzt ins Leere: Immer wieder verwechseln blinde Menschen in Hannover die Tür von Stadtbahnen mit dem Spalt zwischen den Stadtbahn-Wagen und fallen ins Gleisbett. Seit Jahren fordert der Blinden- und Sehbehinderten-Verband Niedersachsen (BVN) mehr Sicherheitsvorkehrungen. Nach einem schweren Unfall Ende vergangenen Jahres kündigte die Üstra an, aktiv zu werden. Doch weder dem BVN noch der Stadtpolitik reichen die Bemühungen offenbar.

Es war der 29. November 2019 als Eva H. eben diesen Albtraum am Hochbahnsteig Großer Hillen in Kirchrode erlebte. Sie verwechselte die Stadtbahn-Tür in der Hektik mit dem Spalt zwischen den Wagen, fiel ins Gleisbett. Der Fahrer der Bahn merkte von all dem nichts, fuhr los – und schleifte die 64-Jährige mit. Auch als sie nach 15 Metern mit zwei gebrochenen Beinen, einer zertrümmerten Kniescheibe und einer gerissenen Arterie im Gleisbett liegen blieb, fuhr die Bahn weiter – ohne dass der Fahrer den Unfall bemerkte.

Erst „ Chefsache “, dann Funkstille

Der Unfall sorgte für große Aufmerksamkeit in ganz Hannover– und auch die Üstra reagierte, erklärte den Vorfall zur „ Chefsache“. Die Vorstandsmitglieder Denise Hain und Elka Maria von Zadel trafen sich im Dezember zum Gespräch mit dem Blinden- und Sehbehinderten Verband Niedersachsen, der seinen Sitz nicht weit weg von der Unfallstelle hat. Seit Jahren setzen sich der Verband und seine Mitglieder – darunter auch die verunglückte Eva H. – für diverse Sicherheitsverbesserungen bei Stadtbahnen ein.

Doch nach dem Gespräch passierte monatelang merklich nichts. Anfang Februar erneuerte der BVN in einem Schreiben an den Üstra-Vorstand die Bitte, zumindest alle Türen an allen Haltestellen zu öffnen und nicht erst, wenn jemand die Kontaktfläche drückt – damit blinde Bahnfahrer leichter in die Bahn kommen und nicht beim Suchen in die gefährliche Hektik geraten. Dieser Wunsch könne schnell und ohne technische Neuerung umgesetzt werden, ermunterte der Verband. „Auf das Schreiben wurde bis heute nie reagiert“, so BVN-Sprecher Jochen Bartling.

Alle Türen auf: Erst Corona macht’s möglich

Dafür passierte etwas anderes: Corona. Und eine lange geäußerte Forderung wurde im Handumdrehen umgesetzt: Um Infektionsrisiken für Stadtbahnpassagiere zu minimieren, entschied die Bahn, nun alle Türen auch an den oberirdischen Haltestellen automatisch zu öffnen. Eine Entscheidung, die bei den Blinden und Sehbehinderten für Irritationen sorgte. „Wir begrüßen das Öffnen der Türen natürlich“, sagt Jochen Bartling Sprecher des BVN. „Nicht wenigen bei unserem Verband ist aber auch die Kinnlade heruntergefallen.“ Denn der Verband hatte genau dies seit Jahren gefordert – die Üstra es aber immer abgelehnt, unter anderem, weil an den überirdischen Stationen dadurch im Winter zu viel Wärme aus den Wagen entweiche. Corona mache es möglich, verunglückte Menschen aber nicht – „das ist schon etwas zynisch“, so Bartling.

Die NP fragte bei der Üstra nach. „Corona hat in vielen Punkten eine Dynamik hereingebracht, die vorher nicht da war“, verteidigt Üstra-Sprecher Udo Iwannek das Vorgehen. Ob die Türenpraxis auch nach Abklingen der Corona-Epidemie fortgeführt werde? „Ich gehe davon aus, dass das bestehen bleibt.“

Zur aus Sicht des BVN leider ruhenden Kommunikation heißt es von der Üstra dagegen: Man sei „im intensiven Austausch mit dem Blindenverband“, so Iwannek. Ein Erfahrungsaustausch zwischen Üstra-Fahrlehrern und Blinden stehe aber noch aus: „Leider sind die Aktivitäten momentan wegen Corona hintenangestellt, werden aber sobald als möglich wieder aufgenommen.“

Auch die beim letzten Treffen im Dezember besprochenen Forderungen habe man weiter bearbeitet. Nicht immer mit Erfolg: Eine „Unterboden-Lichtschranke“ etwa, die die Bahn blockiert, wenn jemand ins Gleisbett gerät, habe man bisher noch bei keinem Unternehmen gefunden – die Suche gehe aber weiter. Einer Möglichkeit, den Spalt zwischen den Wagen kleiner zum machen, hatte die Üstra bereits damals eine Absage erteilt. Dies werde man erst bei einer neuen Bahn-Generation in 2025 beachten können. Aber es gab auch Nachbesserungen: So habe man den sogenannten Türauffindeton von Stadtbahnen bereits lauter gemacht, so Iwannek.

Politik baut Druck auf

Doch reicht das? Hannovers Stadtpolitik offenbar nicht. Sie unterstützt die Forderungen des Verbandes, baut nun politischen Druck auf. Auf Initiative der CDU will die Ampelfraktion gemeinsam mit den Christdemokraten die Verwaltungen von Stadt und Region dazu bringen, die Verbesserungen der Sicherheit von Blinden und Sehbehinderten zu beschleunigen. Es geht um den Einsatz geeigneter akustischer Signale zum Auffinden der Türen – im geschlossenen wie auch geöffnetem Zustand. Auch das „sichere automatische Öffnen aller Türen“ soll institutionalisiert werden. Zudem sollen die Verwaltungen Maßnahmen prüfen, „die ein Anfahren der Bahnen vermeiden, wenn eine Person zwischen die Wagen geraten ist, etwa durch Kamerainstallation mit Übertragung in die Fahrkabine oder durch technische Blockade“, heißt es in dem gemeinsamen Antrag.

Am 21. September soll das Thema im Sozialausschuss der Stadt behandelt werden. „Es ist auch ein politisches Signal, dass uns die Sicherheit der blinden Menschen wichtig ist“, sagt Angelo Alter von der SPD-Fraktion. Ebenso sieht es Jens Seidel ( CDU): Es bestehe für blinde und sehbehinderte Menschen ein enormes Risiko, zwischen die Wagen einer Stadtbahn zu geraten und schwer zu verunglücken. „Durch akustische Signale aber auch durch technische Vorrichtungen sollte dieses Risiko so gering wie möglich gehalten werden.“

Von Simon Polreich