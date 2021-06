Hannover

Wellness-Paläste sind Schultoiletten wahrlich nicht. Eher das Gegenteil: Über den Zustand des stillen Örtchens in Schulgebäuden wird immer wieder geschimpft. In Hannovers Schüler will man nun mit einer neuen Kampagne zu mehr Hygienebewusstsein bringen – und damit auch zu angenehmeren Toiletten.

Der Schulausschuss hat nun die Verwaltung beauftragt, jährlich die Kampagne „Unsere Toiletten bleiben sauber“ an den Schulen durchzuführen. So sollen Schüler den Wert sauberer Schultoiletten und auch die Arbeit des Reinigungspersonals entsprechend schätzen lernen.

Kunst auf dem Klo – und Gespräche mit der Putzfrau

Zurück greift man dabei auf Erfahrungen aus einem Schulprojekt. Schüler hatten gemeinsam mit Künstlern ihre Schultoilette gestaltet. Später zeigte sich, dass in den Klos dauerhaft bessere hygienische Bedingungen herrschten. „Die Schüler hielten die Toiletten auch selbst besser sauber, weil sie sie mehr wertschätzten“, berichtete Schülervertreterin Amelie Bindert.

Auch das Wissen um die Arbeit des Reinigungspersonal half dabei, so Schuldezernentin Rita Maria Rzyski. So gab es Treffen mit Putzfrauen und -Männern, die von ihrer Arbeit berichteten. „Es ging darum, wer sind eigentlich diese gesichtslosen Menschen, die durchs Gebäude huschen?“ Die Gespräche seine bei den Schülern nicht nur „super angekommen“. Es gab auch Initiativen bei den jungen Leuten, die Abfallentsorgung und Sauberkeit in den Klassenräumen und Toiletten zu verbessern.

Von Simon Polreich