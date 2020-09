Mehr Kunden, höherer Umsatz: Enercity schlägt sich gut

Hannover

Trotz Corona auf Wachstumskurs: Der kommunale Energieversorger Enercity hat im ersten Halbjahr seinen Umsatz auf 1,9 Milliarden Euro und damit um 19 Prozent gesteigert. Im Stammgebiet habe man Kunden zurückgewonnen, in anderen Bundesländern neue überzeugt, berichtet die Vorstandsvorsitzende Susanna Zapreva. Das Ziel, Ergebnis und Kundenzahl im Vergleich zum Jahr 2016 bis 2025 zu verdoppeln, bleibe bestehen.

Für den Zuwachs sorgte vor allem der Stromabsatz. Mit 15.662 Gigawattstunden lag der um 52,2 Prozent höher als das Vorjahresniveau. Der Gasabsatz stieg um 23,2 Prozent auf 36.832 Gigawattstunden. Bei Fernwärme gab es witterungsbedingt mit 1354 Gigawattstunden einen Rückgang von 6,1 Prozent. Der Wasserabsatz stieg um 2,8 Prozent auf 22,2 Millionen Kubikmeter.

Zukunftsstrategie überarbeitet

Durch den Erfolg fühlt sich Enercity verpflichtet. Der Vorstand hat seine Zukunftsstrategie überarbeitet und will den Anteil der erneuerbaren Energie rascher ausbauen. Ziel ist die Wärmewende, Ausstieg aus der Kohlekraft bis 2030 –und damit acht Jahre vor Gesetzesfrist. Im Gegensatz zu anderen Versorger werde Enercity nicht übergangsweise auf Erdgas umsteigen, berichtet Zapreva. Ihr Konzept sieht nachhaltige Alternativen vor: Verwertung von Industrieabwärme, Altholz, Abfall, Klärschlamm oder den Einsatz von Großwärmepumpen.

Mehrere Anlagen sind dafür im Stadtgebiet geplant, mindestens eine in Stöcken, wo in zwei Etappen das Kohlekraftwerk vom Netz geht. Der erste Block soll 2025 abgeschaltet werden, der zweite fünf Jahre später. Zu diesem Termin soll der Anteil erneuerbaren Stroms bei 80 Prozent (derzeit 40) und der Anteil erneuerbarer Wärme bei 75 Prozent (derzeit 15,4 ) liegen.

Investitionen für drei Milliarden Euro

Auch die Fernwärme wird grüner – durch die Klärschlammverbrennung in der Anlage in Lahe. Baustart ist im November, Fertigstellung 2023. Die Kosten liegen bei 60 Millionen Euro. In den kommenden zehn Jahren werde Enercity drei Milliarden Euro investieren, kündigt Zapreva an. Schwerpunkte seien Wärmewende, Windausbau, Telekommunikation und Wasser sowie die Netzinfrastruktur in der Region.

Auf die Kunden des Energieversorgers kommen zumindest in diesem Jahr keine Preiserhöhungen zu. Wegen der Marktdynamik will die Vorstandschefin fürs kommende Jahr keine Prognose abgeben. Sie verspricht aber die Möglichkeit von Energieeinsparungen. Erste Pilotprojekte in der Wohnungswirtschaft haben Reduzierungen im zweistelligen Prozentbereich ermöglicht. Das ist ein Baustein zur Smart City – ebenso wie die Zusammenarbeit mit der Sophienklinik.

Ergebnis um 8,1 Prozent verschlechtert

Natürlich hat die Pandemie Spuren auch bei Enercity hinterlassen. Weil wegen des Lockdowns Großabnehmer die Produktion einstellen mussten, ist der Netzabsatz von Strom um 8,7 Prozent gesunken. Noch sind etliche Rechnungen offen. Das Ergebnis nach Steuern liegt laut Finanzvorstand Marc Hansmann bei derzeit 72,7 Millionen Euro. Das ist ein Minus von 8,7 Prozent. „Wir hoffen, das im zweiten Halbjahr ausgleichen zu können, sagt er. Zapreva wählt die optimistischere Variante: „Wir schlagen uns gut.“

