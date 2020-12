Mehr Infektionen, weniger Tests: Land an Feiertagen im Corona-Blindflug

Hannover

„Ab dem 11. Januar ziehen wir ein zusätzliches Sicherheitsnetz ein", sagte Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne ( SPD) am Dienstag. Man wisse Anfang des kommenden Jahres nicht verlässlich, „wie sich das Coronavirus weiterverbreitet hat, in welchem Ausmaß die Kontaktbeschränkungen wirken und ob sich Silvester gegebenenfalls negativ bemerkbar macht“. Nach den Weihnachtsferien sollen die weiterführenden Schulen zunächst ins Szenario B wechseln – nur der Abiturjahrgang bleibt im Präsenzunterricht. Die Grundschüler dürfen täglich in die Schule kommen, müssen aber im Unterricht Maske tragen.

Erforderlich ist der dreiwöchige Sicherheitspuffer, weil sich Niedersachsen über Weihnachten und den Jahreswechsel quasi im Blindflug befindet. „Es kann sein, dass die dann vorliegenden Neuinfektionszahlen ein verzerrtes Bild abgeben, da über die Feiertage und zwischen den Jahren deutlich weniger getestet wird“, erklärte der Kultusminister die Erhöhung der Schutzvorkehrungen.

Region: Fokus auf Coronafälle in Alten- und Pflegeheimen

Auf NP-Anfrage bestätigte Regionssprecher Christoph Borschel, dass man erwarte, dass das Meldeaufkommen der Neuinfektionen sinke, weil die Labore ihre Kapazitäten in den Weihnachtsferien drosseln. Das Gesundheitsamt arbeite zwar weiter, schränke den Betrieb jedoch an den Feiertagen sowie an den Wochenenden ein. Besonders wenig Personal sei am 25. Dezember und am 1. Januar im Einsatz. Laut Borschel arbeite dann „nur eine Notbetreuung im Gesundheitsamt.“ Priorität hat in dieser Zeit, positiv getestete Personen und ihre K1-Kontakte zu informieren und unter Quarantäne zu stellen. „Ein besonderer Fokus liegt dabei auf der Fallbearbeitung von Infektionen in Alten- und Pflegeheimen“, sagt Borschel.

Gehen Neuinfizierte erst 2021 in die Praxen?

Die Tatsache, dass Weihnachten mitten in der zweiten Wochenhälfte beginnt, an einem Wochenende endet und sich nach drei Arbeitstagen das ganze Procedere an Silvester wiederholt, erschwere die Erfassung der Infektionslage in allen Ländern, bestätigt Anne Hage, Sprecherin des Sozialministeriums: „Experten gehen davon aus, dass sich an den Feiertagen zwar mehr Personen infizieren, die Inanspruchnahme von Praxen aber insgesamt sinken wird. Die Zahlen werden vermutlich über viele Tage niedriger sein, als die tatsächliche Entwicklung des realistischen Infektionsgeschehens. Die zu Weihnachten neu infizierten Personen kommen erst nach Weihnachten und Neujahr in die Praxen.“

Wie viele Labore und Praxen bleiben an Feiertagen zu?

Nicht erhoben werde allerdings, so die Sprecherin, wie viele Labore und Arztpraxen in diesem Zeitraum tatsächlich geschlossen sind. Dass das Land auch in dieser nicht unwichtigen Frage in der derzeit „schwierigsten Pandemie-Phase“ blind ist, wirkt verwunderlich.

Müssen berufstätige Eltern und Schüler im Januar die Rechnung dafür zahlen, dass das Land offenbar keinen Notfallplan für die Feiertage hatte? Erst vor wenigen sagte Erziehungswissenschaftler Manfred Bönsch in der NP: „Es sind in der Pandemie bereits außerordentlich viele Unterrichtsstunden ausgefallen.“ Hätte weiterer Unterrichtsausfall ab Klasse fünf nach den Ferien also nicht mit allen Mitteln verhindert werden müssen?

„Können keine Urlaubssperren an Ärzte verhängen“

„Das Land hat kein Direktionsrecht für niedergelassene Ärzte, private Labore oder Selbstständige, kann hier also keine Urlaubssperren verhängen“, so Ministeriumssprecherin Anne Hage. Die Landesregierung habe im sogenannten „Corona-Bündelungsgesetz“ im Sommer vorgeschlagen, eine entsprechende Ermächtigung vorzusehen, dies sei aber nicht Gesetz geworden.

Dennoch betont das Ministerium, dass eine ärztliche Versorgung auch über die Feiertage sichergestellt sei. Dies liege in der Verantwortung der Kassenärztlichen Vereinigung. Auch seien „über die Weihnachtszeit und den Jahreswechsel ausreichend Laborkapazitäten in landeseigenen Laboren und in den niedergelassenen Laboren einsatzbereit“, so Hage. Zurückbleibt die Frage, warum die Schulen in Niedersachsen, die erst am 11. Januar wieder starten, damit also nach Weihnachten und Neujahr theoretisch genug Sicherheitspuffer haben, dennoch einen weiteren Schutzschirm erhalten?

