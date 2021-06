Hannover

Geht das Corona-Chaos an Niedersachsens Schulen im kommenden Schuljahr, das im September beginnt, nahtlos weiter? Viele Eltern halten das nicht für ausgeschlossen, auch wenn seit vergangener Woche alle Schülerinnen und Schüler im Land wieder ins Szenario A zurückgekehrt sind. Denn Tatsache ist: Ein Großteil der Schülerschaft wird im Herbst nicht geimpft sein. Auch wenn Kinder nur sehr selten schwer an Covid-19 erkranken, bleibt die Sorge vor einem ungebremsten Infektionsgeschehen in Schulen und damit erneuten Schulschließungen oder Wechselunterricht.

Was konkret Niedersachsen nach den Sommerferien plant, will Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) noch vor Ende des laufenden Schuljahrs vorstellen. Doch die Uhr tickt, denn nicht alle Schutzmaßnahmen, wie etwa der Einbau von Luftfilteranlagen oder Trennwänden, sind schnell zu realisieren. Drei Mütter aus Hannover und Oldenburg, die bereits Anfang Mai Minister in einem offenen Brief aufgefordert hatten, notwendige Maßnahmen zur Sicherung des Schulbesuches in Pandemiezeiten endlich umzusetzen (NP berichtete), gehen nun den nächsten Schritt. Tonnes „freundliche, aber unverbindliche Antwort“ habe ihnen nicht gereicht, so die Frauen.

Mütter reichen Eilantrag vor Verwaltungsgericht ein

Julia Günther, Dinah Maasch und Isabel Rojas, deren Kinder im Alter von vier bis 17 Jahren sind, haben vor dem Verwaltungsgericht Hannover einen Eilantrag eingereicht. Sie werfen dem Land vor, bisher nicht ausreichend Geld zur Sicherung der Schulen zur Verfügung gestellt zu haben. Außerdem kritisieren sie, dass kein politischer Wille erkennbar sei, um die Kinder im Präsenzbetrieb auch in Pandemiezeiten sicher zu beschulen. „Fast jeder Supermarkt bietet mehr Infektionsschutz als Schulen“, sagt Isabel Rojas.

Erneute Schulschließungen müssen abgewendet werden

Um ein Offenhalten der Schulen im Winter zu garantieren, fordern die Klägerinnen Plexiglasscheiben als Trennwände, Raumlüfter in Klassenzimmern sowie zusätzliche Busse und Bahnen für einen sicheren Schulweg. Denn, so Julia Günther: „Ich weigere mich, tatenlos zuzusehen und zu riskieren, dass wir im Winter wieder ins Homeschooling gehen müssen, weil kein Geld für die Sicherheit unserer Kinder übrig ist.“ Dinah Maasch sieht dies „auch auf lange Sicht geboten. Die nächste Pandemie wird kommen.“

Kultusministerium sieht sich auf Kurs

Das Kultusministerium fühlt sich unterdessen auf Kurs, betont, dass „das 20-Millionen-Schutzausstattungsprogramm des Landes aus dem Herbst 2020 sehr gut angenommen“ werde. Rund 550 Anträge von Schulträgern wurden bisher gestellt, rund 18,5 Millionen Euro bewilligt und hiervon etwa 10,2 Millionen Euro ausgezahlt. Mit den Geldern können Schulträger neben Masken auch Acrylglas-Wände sowie Luftfiltergeräte anschaffen.

Von Britta Lüers