Hannover

Justiz in den Zeiten der Pandemie: Landgerichtspräsident Ralph Guise-Rübe zog am Montag eine erste Zwischenbilanz. „Bislang sind wir gut durch Corona gekommen“, erklärte er. Es habe am Landgericht Hannover keine Infektion gegeben. Bei weniger als zehn Beschäftigten sei die Infizierung mit Covid-19 außerhalb des Landgerichts geschehen.

Was das Kriminalitätsgeschehen angeht, kann der Präsident keine Entwarnung geben. „Die Auswirkungen des Lockdowns sind im Strafbereich noch nicht vollständig angekommen.“ Zwar gebe es deutlich weniger Schlägereien, Trunkenheitsfahrten, Ladendiebstähle oder Wohnungseinbrüche. Aber diese Delikte würden überwiegend an den Amtsgerichten verhandelt.

Ermittler entschlüsseln Gespräche von Drogenbossen

Bei den Verbrechen habe sich die Zahl der Eingänge im Vergleich zum Vorjahr um 12 Prozent erhöht. Die Bestandszahlen hätten sich bei den Großen Strafkammern um 23 Prozent erhöht. Soll heißen: Die Kammern werden der Arbeit kaum noch Herr.

Und das Problem betrifft vor allem das Landgericht Hannover. Schon immer gab es hier große Drogen-Prozesse. „Nun ist es gelungen, auch an die Hintermänner zu kommen“, erklärt Guise-Rübe. Das liegt daran, dass französische Ermittler mittels Trojaner die verschlüsselte Kommunikation der Drogenbanden knacken konnten. Das Unternehmen „Encrochat“ hatte „Ende-zu-Ende verschlüsselte Kommunikationsnetzwerke“ und Endgeräte („Krypto-Handys“) angeboten – überwiegend von Verbrechern genutzt.

Drogenverfahren: Landgericht eröffnet neue Kammer

Das Bundeskriminalamt (BKA) sprach im September 2020 von 3000 Beschuldigten in Deutschland. Und einige der großen und langwierigen Drogenprozesse beschäftigen nun das Landgericht Hannover. Deshalb werde eine neue Große Strafkammer eingerichtet. Das Oberlandesgericht (OLG) Celle habe drei zusätzliche Richter abgestellt, sagt Guise-Rübe.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Auch im Bereich der Zivilverfahren hat das Landgericht einen zehnprozentigen Anstieg zu verzeichnen. Es gibt vor allem mehr Reise- und Mietklagen. Und das hat wiederum seine Ursache in der Pandemie. Viele ausgefallene Urlaube führen zu Erstattungsansprüchen, viele Jobverluste zu Problemen bei den Mietzahlungen.

Dass die Justiz in Hannover die Zahl der steigenden Verfahren überhaupt bewältigen kann, hängt indirekt auch mit der Pandemie zusammen. Die Zahl der digitalen Verhandlungen wächst stetig. Im Herbst habe fast jeder vierte Zivilprozess virtuell stattgefunden. „Das Landgericht Hannover ist in diesem Bereich weit vorne“, erklärt Ralph Guise-Rübe.

Von Thomas Nagel