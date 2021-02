Hannover

Nachdem Demonstrationen am vergangenen Wochenende wetterbedingt abgesagt wurden, gibt es an diesem Wochenende offenbar Nachholbedarf – insbesondere bei den Gegnern der Corona-Maßnahmen. Nach Einschätzungen der Polizei dürfte es dabei insbesondere am Sonntag zwischen 10 und 17 Uhr örtlich zu Verkehrsbehinderungen kommen.

Der Demo-Reigen beginnt am Sonnabend um 14.30 Uhr auf dem Schützenplatz. Dort wollen sich wieder sogenannte „Querdenker“ zu einem Autokorso unter dem Motto „Grundgesetz, Freiheit, Selbstbestimmung“ treffen. Angemeldet wurde laut Polizei eine Fahrzeugzahl in dreistelliger Höhe, die bis 16.30 Uhr durch die Innenstadt fahren wollen. Genauere Angaben zu angemeldeten Teilnehmerzahlen will die Behörde aus nicht näher genannten Gründen nicht mehr bekannt geben. Vor zwei Wochen hatten Gegendemonstranten vergeblich versucht, den Korso zu stoppen. Zur Erinnerung: Der Carsharing-Anbieter Stadtmobil hatte bereits darauf hingewiesen, dass eine Teilnahme mit seinen Fahrzeugen nicht gestattet ist.

„Querdenker“ müssen auf dem Schützenplatz bleiben

Auch am Sonntag wollen die Gegner der Corona-Maßnahmen mit einem ebenso großen Autokorso ab 10.15 Uhr vom Schützenplatz aus durch die Innenstadt fahren. Die Protestfahrt soll um 12.30 Uhr wieder am Schützenplatz enden, quasi als Aufwärmer für die als Mega-Demo angekündigte Veranstaltung, zu der die so genannte „Demokratische Gewerkschaft“ ab 14 Uhr ebenfalls auf den Schützenplatz aufgerufen hat. Unter dem Motto „Leben und körperliche Unversehrtheit für Alle nach GG Art.2“ wollen die „Querdenker“ bis 16 Uhr demonstrieren. Die Veranstalter hoffen auf rund 5000 Teilnehmer. Einem ursprünglich geplanten Aufzug durch Teile der Innenstadt wurde von der Polizei ein Riegel vorgeschoben. Die Versammlung ist auf den Schützenplatz beschränkt worden.

Unter dem Motto „Solidarisch durch die Krise – statt rechter Hetze und Verschwörungsmythen“ setzt sich bereits um 12.30 Uhr ein Aufzug von Gegendemonstranten im Bereich des Ferdinand-Wilhelm-Fricke-Wegs in Bewegung. Die Versammlung soll um 15.30 Uhr am Stadionvorplatz enden. Es wird eine Teilnehmerzahl im dreistelligen Bereich erwartet.

Zu einem „Protest gegen zentrale Klärschlammverbrennungsanlagen“ wird zudem um 14 Uhr am Altwarmbüchener See aufgerufen. Geplant ist ein Aufzug in Richtung Hannover, der um 15 Uhr enden soll.

Parkplatznot am Maschsee möglich

Insbesondere am Sonntag müssen Autofahrer nicht nur mit Behinderungen auf der Straße rechnen. Da der Schützenplatz nicht als Parkplatz genutzt werden kann, werden Abstellflächen für Fahrzeuge fehlen. Daher könnte es wohl auch am Maschsee zu Engpässen bei den Parkplätzen kommen.

Von Andreas Krasselt