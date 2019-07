Garbsen

Von außen sieht Niedersachsens größte Hochschulbaustelle schon fast fertig aus. Die Gebäude des neuen Maschinenbau-Campus der Leibniz Universität in Garbsen stehen bereits. Noch muss aber einiges getan werden, ehe zum Start des neuen Semesters am 14. Oktober die ersten Institute einziehen.

Deutlich wird das im Innern der Gebäude. Dort liegen noch überall Kabel herum oder hängen von den Decken. „Die Elektronik ist noch nicht ganz fertig“, sagt Joachim Runkel und lacht. Der Projektleiter der Maschinenbaufakultät und sein Kollege Heiner Bente kennen das riesige, neun Hektar große Areal in- und auswendig. Sie wissen, was noch zu tun ist und sind dennoch überzeugt, dass alles rechtzeitig fertig wird. „Wir sind auf der Zielgeraden. Es ist beeindruckend, wie schnell das auf der Baustelle doch immer weitergeht“, sagt Volker Epping, Präsident der Leibniz Universität.

Für den 19. September ist die Eröffnungsfeier im neuen Hörsaal geplant. Dann sollen nach und nach die zwölf Institute einziehen, bis Garbsen zum Zentrum für rund 5300 Studierende und Beschäftigte im Bereich des Maschinenbaus wird. Den Anfang hat schon jetzt ein großer, mehrere Tonnen schwerer Wälzlagerprüfstand gemacht. Ihn hat Runkel bereits aus der Nordstadt bringen lassen. „Er wurde dort nicht mehr für Versuche benötigt.“

Die Fassaden sehen unterschiedlich aus

Als erstes ziehen die Institute für Kraftwerkstechnik und Wärmeübertragung (IKW), Technische Verbrennung ( ITV) und Turbomaschinen und Fluid-Dynamik (TFD) ein. Letzterem gehört auch Oberingenieur Runkel angehört. „Das sind alles Institute, die etwas mit Wärme zu tun haben“, erklärt er. Auch bei den übrigen Gebäuden steht bereits fest, wer dort hineinkommen wird. „Wir sind da nach dem Prinzip, wer stört wen am wenigsten, vorgegangen“, sagt Runkel. Zum Jahresende soll der Umzug komplett abgeschlossen sein.

Die gewöhnungsbedürftigen, schlammfarbenden Fassaden werden dabei gewiss nicht jedem gefallen. Doch auf der künftig grünen Campuswiese, die derzeit noch von Sand und Schotter geprägt ist, wird der Besucher die ein oder andere Überraschung erleben. Denn die Fassaden der drumherum gruppierten Institutsgebäude ändern ihre Farben je nachdem, aus welcher Perspektive man auf sie blickt. Mal sind sie grün, mal eher bräunlicher.

Die Kosten für das zu großen Teil vom Land Niedersachsen finanzierte Bauprojekt sind inzwischen auf 172 Millionen Euro gestiegen. „Das ist eine Steigerung um 20 Prozent, wir sind damit noch im Rahmen“, sagt Epping. Bente führt dies auf die allgemeine Baukostensteigerung zurück, die den Uni-Neubau besonders treffe. Schließlich liegt der Spatenstich im Dezember 2015 bereits fast vier Jahre zurück.

Forschung könnte Energiewende vorantreiben

Herzstück des vom Bund finanzierten Forschungsbaus „Dynamik der Energiewandlung“ (DEW) ist die riesige Kompressormaschine, die alleine sechs Megawatt und damit mehr als die Hälfte des Energiebedarfs des neuen Campus zieht. „Das ist schon eine Ansage. Zu Spitzenzeiten des Garbsener Energieverbrauchs dürfen wir die vollen 10 Megawatt nicht fahren“, sagt Runkel. Man wolle ja nicht, dass die Anwohner plötzlich im Dunkeln tappen.

Der Kompressor soll später mit Druckluft Turbinen antreiben und zwar mit unterschiedlicher Stärke. „In Zeiten von Sonnen- und Windenergie ist es wichtig, wie Kraftwerke auf Schwankungen reagieren. Das wird hier erforscht“, sagt Runkel. Die Ergebnisse könnten die Energiewende vorantreiben. Ihre Versuche mit den Turbinen können die Forscher nun sogar parallel unternehmen. Denn sollte eine Turbine mal bersten, so verhindern dicke Stahlbetonwände, dass die Wissenschaftler im Nebenraum gefährdet werden. „Das ist ein klarer Vorteil zum alten Campus“, sagt Runkel.

Mensa-Essen unterm Sternenhimmel

Generell fänden die Studierenden in Garbsen deutlich bessere Versuchs- und Laborräume als noch am alten Campus vor. So gibt es etwa einen Akustikraum, indem keinerlei Schallwellen reflektiert werden. Wer die dicken Türen dort abschließt, der erlebt vollständige Stille. Ein anderer Raum ist wiederum komplett dunkel.

Ingenieur Joachim Runkel und Uni-Präsident Volker Epping stehen im neuen Akustik-Raum auf dem Campus. Quelle: Christian Behrens

Lichtdurchflutet ist indes die neue Mensa mit rund 270 Plätzen. „Hier sind wir schon fast fertig. Nur die Speisepläne fehlen noch“, scherzt Runkel. Tatsächlich sind bereits die Essensausgabe eingebaut und auch das Licht funktioniert schon. Von der Decke hängen an langen Schnüren viele kleine Lampen. Sie simulieren im Dunkeln eine Art Sternenhimmel. Eine ausschiebbare Wand ermöglicht zudem, dass die Mensa nach den Essenszeiten als Arbeitsraum genutzt werden kann, während die Beschäftigten die Essensausgabe für den nächsten Tag vorbereiten.

Verlagert sich das Studenten-Leben nach Garbsen ?

Das höchste, fünfgeschossige Gebäude des neuen Campus soll nach der Maschinenbau-Ingenieurin Ilse Knott-ter Meer benannt werden. Dort wird es Arbeitsräume für die Studierenden geben. Mit ihren jährlichen Beiträgen haben die Studierenden eine Million Euro zu diesem Bau beigetragen. Auf der gegenüberliegenden Seite sind in einem eigenen Gebäude die beiden Hörsäle. Der größere der beiden Räume fasst 300 Plätze, der kleinere 150. Dort können sich die Studierenden sogar auf gepolsterte Sitze freuen. Das war ursprünglich nicht so geplant, bis die Ulderup-Stiftung die Polster finanziert hat.

Doch wird sich auch das Studenten-Leben von der Nordstadt nach Garbsen, wo bereits seit 2004 das Produktionstechnische Zentrum (PZH) angesiedelt ist, verlagern? Epping ist da skeptisch: „Die ganze Infrastruktur mit der ganzen Kneipenszene kommt ja nicht mit.“ Immerhin: Ein Studentenwohnheim mit 162 Mini-Wohnungen entsteht ebenfalls in der Nähe der neuen Gebäudes – und das könnte auch außerhalb der Arbeitszeiten etwas Leben an den Campus bringen.

Uni-Präsident Volker Epping sitzt im neuen großen Hörsaal. Hier soll im September die Eröffnung stattfinden. Quelle: Christian Behrens

Von Sascha Priesemann