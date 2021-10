Hannover

Kirsten Müller-Vahl behandelt einen Teil ihrer Patientinnen und Patienten ebenfalls mit medizinischen Cannabis-Produkten. Die Professorin bietet an der Klinik für Psychiatrie, Sozialpsychiatrie und Psychotherapie der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) die größte Sprechstunde für Tourette-Kranke in Deutschland. Sie schrieb unter anderem mit Franjo Grotenhermen das Buch „Cannabis und Cannabinoide – in der Medizin“

In welchen Fällen kann man Cannabis-basierte Medikamente verschreiben?

Seit 2017 können Ärzte Cannabis-basierte Medikamente per Privatrezept verordnen, sofern eine entsprechende Indikation besteht und die im Betäubungsmittelgesetz festgelegten Bestimmungen beachtet werden. Darüber hinaus hat der Gesetzgeber aber erstmals überhaupt festgelegt, dass auch die gesetzlichen Krankenkassen unter bestimmten Bedingen die Kosten für eine nicht zugelassene Therapie mit Cannabis-Medikamenten übernehmen müssen und zwar: a. wenn eine schwerwiegende Krankheit besteht, b. wenn kein anderes Medikament zur Verfügung steht oder im vorliegenden Einzelfall nicht zur Anwendung kommen kann und wenn c. eine nicht ganz entfernt liegende Aussicht auf einen Behandlungserfolg besteht. Das sind sehr dehnbare Formulierungen, weswegen es viele Rechtsstreitigkeiten gibt.

Bei welchen Indikationen ist die Sache klar?

Als etablierte Indikationen gelten Spastik bei Multipler Sklerose (MS), Übelkeit und Erbrechen infolge einer Chemotherapie bei Tumorerkrankungen, Appetitlosigkeit und Gewichtsverlust bei HIV und Aids sowie neuropathische Schmerzen. Dann kommt erst einmal eine Weile nichts. Und dann gibt es eine Vielzahl von Indikationen, bei denen es im Moment zwar keine Beweise, aber gut begründete Hinweise für eine Wirksamkeit gibt. In diesen Fällen streiten sich Patienten dann oft mit den gesetzlichen Krankenkassen bzw. dem medizinischer Dienst der Krankenkassen (MDK) über die Kostenübernahme der Behandlung.

Welche Krankheiten bzw Beschwerden fallen darunter?

Verschiedene Schmerzerkrankungen wie Migräne und rheumatologische Erkrankungen, psychische Erkrankungen wie Tics und Tourette-Syndrom, aber auch Depressionen, ADHS, Autismus, posttraumatische Belastungsstörungen, auch neurologische Erkrankungen wie Spastiken, M. Parkinson, Dystonie, und viele weitere Erkrankungen wie Glaukom (erhöhter Augeninnendruck), Tinnitus oder entzündliche Magen-Darm-Erkrankungen wie Morbus Crohn und Colitis Ulcerosa. Für all diese Erkrankungen gibt es Berichte, in denen Symptomverbesserungen beschrieben werden. Aber die Datenlage ist nach wie vor so schlecht, dass man nicht von Beweisen sprechen kann. Zur Klärung sind große kontrollierte Studien notwendig, wie sie auch sonst in der Medizin üblich sind.

Bei psychischen Erkrankungen scheiden sich aber die Geister, oder?

Als 2017 das Cannabis-Gesetz in Kraft trat, haben wir alle zur Vorsicht geraten, denn Cannabis hat eine Vielzahl psychotroper Effekte. Nach 4,5 Jahren haben wir aber viel klinische Erfahrung gewonnen und sind daher mutiger geworden: Heute gelten psychische Erkrankungen nicht mehr automatisch als eine Kontraindikation für eine Behandlung mit Cannabis-basierten Medikamenten. Ganz im Gegenteil: Es gibt zahlreiche psychische Erkrankungen, die man vermutlich sehr gut mit Cannabis-basierten Medikamenten bessern kann. Ganz oben stehen da das Tourette-Syndrom und die ADHS, aber auch posttraumatische Belastungsstörungen, Depressionen und Schlafstörungen. Ich habe selber bei Patienten mit solchen Erkrankungen erstaunliche Symptomverbesserungen mit Cannabis-basierten Medikamenten erzielen können.

Von Petra Rückerl