Wer Hebamme werden will, muss künftig studieren. Das sieht eine EU-Richtlinie vor, mit der die Hebammenausbildung deutschlandweit auf ein akademisches Studium umgestellt werden soll. Deshalb hatte Niedersachsen bereits vor zwei Jahren angekündigt, an vier Hochschulstandorten im Land entsprechende Studiengänge einzurichten – mit insgesamt 140 Studienplätzen. Zum kommenden Wintersemester startet der Bachelorstudiengang Hebammenwissenschaft an der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH).

Wurden Hebammen und Entbindungshelfer bislang drei Jahre lang an Hebammenschulen ausgebildet, findet die Ausbildung ab sofort als Studium an einer Hochschule statt. Dreieinhalb Jahre dauert das Studium der Hebammenwissenschaft. Jedes der sieben Semester enthält ein Praxismodul, das an einer der kooperierenden Praxisausbildungsstätten absolviert wird. „Die Medizinische Hochschule Hannover steht für eine exzellente akademische Ausbildung. Wir wollen uns von Anfang an aktiv an der Akademisierung der Gesundheitsberufe beteiligen“, erklärt MHH-Präsident Michael Manns.

Bewerbungsverfahren an der MHH läuft noch bis Ende Juli

Die Zugangsvoraussetzung zur Hebammenausbildung wird auf eine zwölfjährige, allgemeine schulische Ausbildung angehoben. Die Studierenden erhalten ein wissenschaftliches Studium mit einer berufspraktischen Ausbildung. Am Ende dürfen sich die Absolventen offiziell Hebamme nennen und haben nebenbei einen Bachelorabschluss in der Tasche.

Das Bewerbungsverfahren an der MHH für den neuen Hebammenstudiengang ist eröffnet und läuft noch bis Ende Juli online. Damit schafft die Hochschulklinik in diesem Jahr zunächst 28 neue Studienplätze, die Zahl soll voraussichtlich im nächsten Jahr auf 35 erhöht werden, teilt ein Sprecher mit.

Vier Hochschulen in Niedersachsen bilden Hebammen aus

Damit ist die Medizinische Hochschule Hannover eine von vier Hochschulen in Niedersachsen, an denen der Bachelorstudiengang neu angeboten wird. „Wir freuen uns, dass es uns gelungen ist, den neuen Studiengang in so kurzer Zeit an der MHH aufzubauen und uns damit an der wissenschaftlichen Ausbildung der Hebammen beteiligen zu können“, sagt Studiendekan Ingo Just.

Von Britta Lüers