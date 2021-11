Garbsen

Der Spezialmaschinenbauer LPKF Laser & Electronics aus Garbsen hat ein Verfahren entwickelt, das die Qualität der medizinischen Forschung und Medikamentenentwicklung auf eine neue Stufe heben kann: „Arralyze“ kann die bisherige aufwändige, teure und fehleranfällige Methode der Einzelzellenanalyse in den Biotech-Laboren ablösen – indem laserbearbeitetes Glas statt Kunststoff verwendet wird.

Damit könnte es auch bei der Entwicklung etwa von Antikörpern gegen Viren und deren Mutationen enorme Tempovorteile geben. Eine Art Revolution des „Lab on a chip“, also dem „Labor auf dem Chip“.

Das Verfahren

Grundlage ist das von LPKF entwickelte LIDE-Verfahren, mit dem Glas per Laserlicht so bearbeitet werden kann, dass daraus etwa faltbare Displays für Smartphones gemacht werden können, ohne Mikrorisse und Spannungen. Die Experten von LPKF schaffen es, mit Laserimpulsen so exakte Vertiefungen in Glas zu schmelzen, dass darin zu analysierende Proben – etwa einzelne Zellen oder DNA – eingebracht und von allen Seiten betrachtet werden können.

So kleine und gleichmäßige Vertiefungen – zwischen fünf Mikrometer, also millionstel Metern, und wenigen Millimetern – dass die Probengröße im Pico- bis Nanoliterbereich sein kann. Also ein „Tropfen“ mit zu untersuchendem Zellmaterial, der nur den milliardsten Teil eines Liters oder noch weniger umfasst. Also etwa weniger als den 50.000-sten Teil eines Tropfen aus einer üblichen medizinischen Pipette. Dafür wird kein Spezialglas benötigt und die so erzeugten Glasplatten nennt man Arrays oder Biochips.

Der Ideengeber

Ideengeber für das Verfahren ist Robin Krüger (45), der Chemie und Biochemie studiert hat. Aus seiner Sicht ist das für das Arralyze-Konzept eingesetzte und bewährte LIDE-Verfahren „sozusagen der Fine Liner unter den Laser-Schreibwerkzeugen“, mit dem sich „defektfreie Kleinstrukturen auf kleinster Fläche in herausragender Qualität“ erzeugen lassen.

Robin Krüger

Nach rund drei Jahren stehe das Konzept kurz vor der Marktreife – Mitte 2022 sollen die ersten „Workstations“ verfügbar sein, mit denen die von LPKF entwickelten und erzeugten Glasplatten bestückt und dann die Proben und Experiementierergebnisse analysiert werden können. Präzisionswerkzeuge helfen dabei, etwa interessante Zell-Experiment-Ergebnisse zu entnehmen.

Saubere Methode

Besonderer Vorteil: Während bisherige Proben und Reagenzien für Einzellenanalysen zur Analyse von Öl umschlossen und eingebracht werden, ist das mit dem laserstrukturierten Glas überflüssig – und so werden schon mal mögliche Verunreinigungen der Proben durch das umgebende Öl ausgeschlossen, die Ergebnisse genauer und zuverlässiger. Und auf so einen Glaswafer passen Tausende bis Millionen lasererzeugter Vertiefungen – für ganz viele medizinisch-biotechnische Experimente gleichzeitig.

Krüger ist sicher: „Mit der Einzellzellenanalyse lassen sich Medikamente effizienter entwickeln, Therapien schwerwiegender Krankheiten effektiver designen und die moderne Biotechnologie, bei der Zellen als ,Fabrik’ genutzt werden, optimieren.“

Vorteile im Wettbewerb

So ein Arralyze-Gerät samt Mikroskop wird einiges kosten, der Preis soll „im sechsstelligen Bereich“ liegen – laut LPKF eine lohnende Investition: „Die Plattform ist einzigartig und wird unseren Kunden nicht nur aus technologischer Sicht, sondern auch aus ökonomischer Sicht und für die Geschwindigkeit ihrer Projekte einen deutlichen Wettbewerbsvorteil bringen.“

Arralyze- Workstation von LPKF Laser & Electronics.

Es gebe auch handfeste Kostenvorteile: So seien die Vertiefungen auf den Glasplatten um den Faktor 10.000 bis 100.000 kleiner als die in den noch benutzten Kunststoffträgern – damit könnten die Labore und deren Auftraggeber „sehr teure Reagenzien einsparen“. Das summiert sich, denn Analysiert wird mittels dieser mikroskopisch kleinen Experimente oft hunderte bis Millionen Male

Investition in Biolabor

Damit das Verfahren und das Geschäft weiter entwickelt werden können, investiert das Börsennotierte Unternehmen auch „einen einstelligen Millionenbetrag“ in ein neu errichtetes Biolabor, wo derzeit zwischen 25 und 30 Mitarbeitende für den neuen Geschäftsbereich tätig sind. Das Marktvolumen wird als „potenziell sehr hoch“ eingeschätzt – schließlich ginge es um ein Methode, die bestehende Verfahren ablösen kann, mit denen derzeit schon Milliarden umgesetzt würden. Nicht nur das: Die LPKF-Methode könne „auch ganz neue Möglichkeiten in der Biotechnologie eröffnen“.

Forschungsprojekt

Im Februar soll ein Arralyze-Projekt starten, mit Partnern, das vom Bund gefördert wird und sich mit schnellen Reaktionen auf künftige Pandemien befasst - und bei dem Antikörper produzierende Zellen von an Corona genesenden Menschen aufgespürt werden sollen, um mit diesen Erkenntnissen Antikörper zur Immunisierung zu gewinnen.

Von Ralph Hübner