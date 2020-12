Mediziner zur Unterstützung der Corona-Impfzentren gesucht

Hannover

Das teilten die Ärztekammer und die Kassenärztliche Vereinigung Niedersachsen (KVN) am Donnerstag mit. Sie helfen dem Gesundheitsministerium in Hannover bei der Rekrutierung des Personals für die Impfstationen. Die ärztlichen Vertreter sollen die Teams leiten und die Menschen vor der Impfung aufklären. Schutzbekleidung werde vor Ort gestellt, hieß es.

Derzeit werden die Impfstationen in den niedersächsischen Städten und Landkreisen aufgebaut. In Hannover zum Beispiel soll auf dem Messegelände geimpft werden, andernorts werden zum Beispiel Stadthallen, Kasernen oder ehemalige Schulen genutzt. In den Impfzentren sollen laut Ministerium jeweils ein Arzt und bis zu vier Helfer als Team zusammenarbeiten. Die Impfungen in Niedersachsen könnten voraussichtlich noch im Dezember beginnen.

Mediziner sollen sich melden

Niedergelassene Mediziner können sich im KVN-Portal anmelden, wenn sie in den Impfzentren tätig werden wollen. Für approbierte Ärzte, die nicht KVN-Mitglied sind, gibt es ein Freiwilligenregister auf der Homepage der Ärztekammer.

Von lni