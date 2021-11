Hannover

Wenn die Politik das Thema „Homeschooling“ in der Pandemie als Erfolg verkauft, dann könnte Christoph Möller schon Bauchschmerzen bekommen. „Als Kinder- und Jugendpsychiater sehe ich das aus einem anderen Blickwinkel“, sagt er. Erst recht, wenn er die jüngsten Zahlen der Schuleingangsuntersuchungen der Region Hannover sieht sowie die Erkenntnisse aus der aktuellen Studie des Deutschen Zentrums für Suchtfragen des Kindes- und Jugendalters (DZFKJ) in Hamburg. Möller, Chefarzt der Kinder- und Jugendpsychiatrie im Kinderkrankenhaus Auf der Bult, findet die Digitalisierung gar nicht so alternativlos, wie behauptet werde.

Erst einmal die Fakten: Laut Schuleingangsuntersuchung der Region konsumieren 7,2 Prozent der Sechs- und Siebenjährigen täglich mehr als zwei Stunden Medien, nach 5,5 Prozent im Jahr vor Corona. Da hatten noch 10,7 Prozent der Kinder ein eigenes Fernsehgerät in ihren Zimmern, nun sind es schon 12,5 Prozent.

Die DZFKJ-Studie zeige auf, „dass die pathologische Mediennutzung von Social Media und Computerspielen in der Corona-Zeit zugenommen hat“. Vier Prozent der Zehn- bis Zwölfjährigen haben ein suchtähnliches Nutzungsverhalten, „die Zahl hat sich von 144.000 im Jahr 2019 auf 219.000 in 2021 erhöht“, berichtet der Professor. Vor allem die Jungen seien betroffen.

Reifeverzögerung von Kindern und Jugendlichen

Das lässt Experten wie ihn aufmerken: „Denn damit werden alterstypische Aufgaben wie Schulbesuche vernachlässigt, ebenso die Aktivitäten mit der Familie, mit Freunden und Hobbys. Die Tag-Nacht-Umkehr ist häufig, es kommt oft zu einer psychosozialen Reifeverzögerung.“ Was heißt das? „Die bleiben ein Stück weit in ihrer Entwicklung stehen, die treffen sich weniger mit Freunden, setzen sich sozial weniger auseinander.“ Soziale Kompetenz lerne man nicht am PC, sondern im sozialen Miteinander.

Besser sind Begegnungen und mehr Bewegung

„Homeschooling“ ist für den erfahrenen Kinder- und Jugendpsychiater höchstens ab dem „fortgeschrittenen Gymnasialalter“ sinnvoll. „Im Fernunterricht erreicht man Jugendliche, die bereits eine sogenannte intrinsische Motivation entwickelt haben und innerlich strukturiert sind. Und die wissen, wie sie sich Informationen im Internet holen und diese auch bewerten können.“ Im Grundschulalter „brauchen Kinder Begegnungen. Die gehen gern zur Schule, weil sie ihren Lehrer gut finden, weil sie da ihre Freunde sehen und nicht, weil sie Medizin studieren wollen“. Hier gehe es um Vorbildfunktionen und Nachahmung, das könne man nicht am Computer lernen. Ohnehin seien viele Eltern als „Lehrer“ im Homeoffice völlig überfordert gewesen. Die Bildungsschere werde weiter auseinander gehen, fürchtet er.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Adipositas, Schlaflosigkeit, Kurzsichtigkeit

Auch abseits von der Pandemie spielen Eltern nicht immer eine rühmliche Rolle. Wie die Mütter und Väter, die sich laufend mit ihren Handys beschäftigen, obwohl der Nachwuchs um deren Aufmerksamkeit buhlt. „Wenn man sich mit kleinen Kindern beschäftigt, sollte das im medienfreien Raum stattfinden“, meint Christoph Möller. Möller sieht durchaus das Dilemma in der Corona-Zeit. „Dass eine alleinerziehende Mutter mit drei Kindern in einer kleinen Wohnung teils gar keine andere Möglichkeit hat, als die Kinder zeitweise vor die Medien zu setzen, um ihre Ruhe zu haben.“

Dennoch habe der gestiegene Medienkonsum der Jungen und Mädchen Folgen – auch für die ganze Gesellschaft. „Man weiß, dass die Fernseh- und Medienzeiten zu einer Zunahme von Adipositas, Schlaflosigkeit, Kurzsichtigkeit und Konzentrationsstörungen führen“, weiß Möller. Immerhin sollen die Kinder von heute in zehn bis 30 Jahren das „Rückgrat unserer Gesellschaft sein“. Aber: „Wir ökonomisieren die Kindheit und die Bildung, das ist fatal. Wir müssen anfangen, vom Kind aus zu denken: Was braucht das Kind?“

Von Petra Rückerl