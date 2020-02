Massives Aufgebot wegen Mafia-Mitglied? Polizei kontrolliert Zufahrten der MHH

Hannover

An der Medizinischen Hochschule Hannover ( MHH) ist derzeit ein ungewöhnlich großes Polizeiaufgebot. Die Beamten bewachen teils mit Maschinenpistolen bewaffnet jeden Zugang zum Klinikgelände und prüfen die Autos, die auf das Gelände fahren wollen. Vereinzelt kontrollieren sie auch die Besucher.

Zum Grund macht die Polizei allerdings keine Angaben. „An der Medizinischen Hochschule Hannover werden aktuell Schutzmaßnahmen durchgeführt. Zum Schutz von Persönlichkeitsrechten werden dazu seitens der Polizei keine weiteren Angaben gemacht“, teilt die Behörde mit.

Der Einsatz steht offenbar im Zusammenhang mit einem MHH-Patienten. Nach Medienberichten soll auf dem Gelände derzeit ein hochrangiges Mafia-Mitglied aus Montenegro behandelt werden. Er soll vergangene Woche dort eingeliefert worden sein und mehrere Schussverletzungen haben. Die Polizei befürchtet wohl einen Anschlag auf den Mann.

Vor rund zwei Jahren hatte die Polizei in Hannover schon einmal einen Patienten schwer bewachen müssen. Der frühere iranische Richter Mahmud Shahroudi hatte sich in der Privatklinik Ini in Groß-Buchholz behandeln lassen. Weil er während seiner Amtszeit für hunderte Hinrichtungen verantwortlich war, hatte es Proteste gegeben.

