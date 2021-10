Hannover

Für die letzte Regionsversammlung dieser Wahlperiode am Dienstag hatten eigentlich die meisten mit einer weitgehend harmonischen Sitzung gerechnet. Aber es kam dann doch anders, das lag an dem Tagesordnungspunkt „Richtlinie über die Bemessung der Höhe der Personalkostenzuschüsse an die Fraktionen und Gruppen in der Regionsversammlung zur Beschäftigung von Personal für Geschäftsführung und Informationstätigkeit“. Denn aus Sicht der kleinen Fraktionen, die auch in der künftigen Regionsversammlung die kleinen Fraktionen sein werden, ist der Verwaltungsvorschlag unannehmbar.

FDP, AfD und Linke sind betroffen

Denn es sind massive Kürzungen in den Fraktionsgeschäftsstellen der kleinen Fraktionen geplant. Die gravierendste Änderung: Bisher kann eine Fraktion ab zwei Mitglieder einen Geschäftsführer installieren, künftig soll das erst ab vier Fraktionsmitglieder der Fall sein. Und ab drei Mitglieder bekam der Geschäftsführer eine volle Stelle, bei zwei Mitgliedern 75 Prozent. Künftig wird die Stelle erst ab sieben Fraktionsmitglieder auf eine volle Stelle aufgestockt.

Betroffen sind davon die FDP, die mit fünf Mitgliedern in der Regionsversammlung vertreten ist, die AfD mit vier Männern und die Linke mit drei Mitgliedern. Insgesamt gibt es noch sieben Einzelvertreter, die allein keinen Fraktionsstatus haben.

Die Linke prüft eine Klage

In der Debatte am Dienstag gab es scharfe Proteste. Aus Sicht der Fraktionsvorsitzenden der Linken, Jessica Kaußen, beschneidet die Regelung die Rechte der kleinen Fraktionen erheblich. Die Richtlinie führe zu einem massiven Stellenabbau bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Die großen Parteien bekämen weiterhin ausreichend Personalmittel, um ihre Arbeit wie gewohnt fortzusetzen. Die Neuregelung höhle die Chancengleichheit in der Regionsversammlung aus. Kaußen will jetzt prüfen, gegen die neue Regelung rechtlich vorzugehen.

CDU und SPD stimmten für die Pläne, der Vorsitzende der Regionsversammlung, Walter Richter (SPD) votierte dagegen, die Grünen enthielten sich. Die Mitglieder der AfD-Fraktion verließen anschließend aus Protest die Regionsversammlung.

Die neu gewählte Regionsversammlung kommt am 16. November zu ihrer konstituierenden Sitzung zusammen.

Von Mathias Klein