Massenschlägerei Badenstedt: Stadt will am runden Tisch Lösungen suchen

In aller gebotenen Nüchternheit wollte sich der Sozialausschuss der Stadt Hannover der Aufarbeitung der Massenschlägerei in Badenstedt vor knapp 14 Tagen widmen. Doch zunächst wurde es emotional. Denn in der Einwohnerfragestunde zu Beginn der Sitzung meldete sich eine direkte Anwohnerin zu Wort. Sie, ihr Mann und zwei ihrer vier Kinder mussten miterleben, wie etwa 30 Mitglieder von Roma-Familien mit Messern, Macheten und Schlagstöcken auf offener Straße aufeinander losgingen. Während ihrer Schilderungen brach die 39-jährige Mutter in Tränen aus.

Wie im Bürgerkrieg habe sie sich damals gefühlt, so Anwohnerin Susanne Baeck. „Ich will so etwas nicht wieder erleben“, rief die Badenstedterin den Ausschussmitgliedern mit zitternder Stimme zu. Zunächst seien Menschen mit Golfschlägern an dem Fenster ihrer Erdgeschosswohnung vorbeigelaufen, dann hörte man Schreie und Glasscheiben zersplitterten. Drei Fenster von den Wohnungen am Soltekampe 1, wo die Betroffenen, vermutlich Angehörige von zwei Romafamilien wohnen sind immer noch kaputt. „Wir haben uns derweil in unserer Wohnung verbarrikadiert und aufgepasst, dass die Kinder nicht zu viel davon sehen“, sagt Baeck, deren Garten an den des Romahauses grenzt.

Im weiteren Verlauf verlagerte sich die Auseinandersetzung auf die Straße. Es flogen Flaschen und Fäuste, Waffen und Schlagstöcke kamen zwischen den rund 30 Beteiligten, darunter vermutlich auch Roma aus Salzgitter, zum Einsatz. „Als die Polizei einschritt, rannte ein Mann mit einem Beil oder einer Machete über den Spielplatz gegenüber“, erinnert sich Baeck.

Dieser Zustand sei für sie und ihre Familie so nicht zu ertragen. Die Ausschussmitglieder fragte sie noch in der Sitzung: „Was können wir gemeinsam dagegen tun, diese Leute besser zu integrieren? Was tut die Stadt?“

Susanne und Stephan Baeck aus Badenstedt beschrieben dem Ausschuss die Situation vor Ort.

Stadt hatte Problem-Familie nicht auf dem Schirm

Sozialdezernentin Konstanze Beckedorf ergriff nach den bewegenden Schilderungen als erste das Wort. „Ich denke alle hier können ihre Emotion sehr gut nachvollziehen“, sagte sie. Sie selbst habe der Gewaltausbruch überrascht – ebenso wie die zuständigen Teile Stadtverwaltung, das Bezirksmanagement und auch der Kommunale Sozialdienst (KSD). „In der Vergangenheit gab es keinerlei Hinweise, dass am Soltekampe Probleme bestehen. Niemandem waren besonderen Auffälligkeiten, die ein Eingreifen verlangen, bekannt“, gab Beckedorf unumwunden zu. „Wir haben uns selbst gefragt: Wenn es zu so einer massiven Störung kommt, wie konnte das an uns vorbeigehen?“ Sonst könne man sich durchaus auf sein Netzwerk verlassen, die Wege der Informationen ins Rathaus seien kurz.

Doch über die Situation am Soltekampe wisse man über das KSD derzeit lediglich, dass zwei Familien dort wohnen, denen in der Vergangenheit auch von Sozialarbeitern Hilfe in behördlichen Dingen angeboten wurde, diese aber ablehnten. Auch von der Polizei habe man keinerlei Meldungen über Auffälligkeiten erhalten. Berührungspunkte hätten sich lediglich dadurch ergeben, dass dem KSD Schulschwänzer aus der Familie gemeldet wurden. Erst nach dem Vorfall seien der Stadt Hinweise auf Müll vor dem besagten Haus und Konflikte auf den Spielplätzen mit Kitakindern angetragen worden.

Runder Tisch mit allen „Playern“ Ende Juni geplant

Nun wolle man sich der Sache aber umso mehr annehmen. Für den 29. Juni hat die Stadt einen runden Tisch initiiert, bei dem Bezirksmanagement, Polizei, der KSD und weitere „relevante Player“ in einer ersten Arbeitsrunde das weitere Vorgehen ausloten und Kooperationen planen, so Beckedorf.

AfD-Politiker Frank Jacobs warf ein, die Stadt möge prüfen, ob straffällig gewordene Roma wieder zurück in ihr Heimatland geschickt werden können. „Wir werden uns der Situation insgesamt annehmen“, antwortete Beckedorf. „Über die strafrechtlichen Fragen entscheiden Staatsanwaltschaft und Gerichte.“ Erst wenn jemand verurteilt ist, werde eine Ausweisung verfolgt.

Vielmehr werde man seitens der Stadt versuchen, über Kinder und Frauen – Männer der zugewanderten Roma seien in der Regel schwieriger zugänglich – Hilfe anzubieten und Zugang zu bekommen. „Wir dürfen aber nicht vergessen, dass es sich dabei um freiwillige Angebote handelt und der Koordinierungsstelle keinerlei Sanktionen zur Verfügung stehen“, so die Dezernentin. Wenn Konflikte vor Ort eskalieren, sei das Sache der Polizei vor Ort.

Um Kontakt zu den Familien ist derzeit schon die Diakonie bemüht. Auch die Stadt schickt Sozialarbeiter „zeitnah“ an den Soltekampe, wie Beckedorf auf Nachfrage von CDU-Politiker Joachim Albrecht betonte. Wie man darüber hinaus auf die Betroffenen zugehen kann, soll am runden Tisch geplant werden. Auch betroffene Anwohner sollen dann eingebunden werden.

Autos heizen über den Gehweg

Wie etwa Susanne und Stephan Baeck. Vor allem der Müll vor dem Haus am Soltekampe 1 störe sie seit geraumer Zeit. Los ging das etwa im Sommer 2019. Zerschlissene Möbel werden an der Straße einfach abgestellt, vor dem Haus parken auffällig viele Autos ohne Kennzeichen. „Zudem fahren die Bewohner des Hauses oft mit überhöhter Geschwindigkeit über den Gehweg und gefährden die anderen“, so der Familienvater gegenüber der NP.

Aggressiv seien eher die Mütter und Kinder, sagt man in der Nachbarschaft. „Die Männer sind eigentlich immer freundlich“, sagt Susanne Baeck. Über Kriminalität oder krumme Geschäfte wissen die Baecks nichts. Aber: „Unsere Roma-Nachbarn scheinen uns diejenigen zu sein, die angegriffen wurden.“ Von wem, ist noch unklar. Möglicherweise von einem Roma-Clan aus Salzgitter.

Immerhin: Mit einem guten Gefühl ging die Badenstedter Familie Baeck am Ende aus der Ausschusssitzung. „Es scheint sich endlich was zu tun“, so die Mutter. Die angekündigten Maßnahmen der Integration gehen für sie in die richtige Richtung: „Wir wollen unsere Nachbarn ja nicht weghaben, sondern in guter Nachbarschaft leben.“

Von Simon Polreich