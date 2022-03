Hannover

Ein Unbekannter hat nachts den Sichtschutz und ein Tor des einstigen Hauses von Gerhard Schröder (SPD) im hannoverschen Zooviertel beschmiert. Mit roter Schrift war dort auf mehreren Metern „Massenmord-Lobbyist“ zu lesen. Die Attacke steht offenbar im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine und Schröders Nähe zum russischen Präsidenten Wladimir Putin. Das Haus gehört jedoch seit mehr als einer Dekade nicht mehr dem Ex-Kanzler.

Die Schmierereien an der Plathnerstraße wurden am Donnerstagmorgen gegen 7.30 Uhr vom aktuellen Eigentümer entdeckt. „Das Ganze hat uns negativ überrascht, weil wir hier seit mehr als zehn Jahren wohnen und mit Familie Schröder gar nichts zu tun haben“, sagt der 42-jährige Vater. Es bestehe nicht einmal ein Mietverhältnis mit dem Politiker, das Haus wurde gekauft.

Altkanzler Schröder zog bereits 2009 aus

Weshalb die Täterin oder der Täter ausgerechnet diese Adresse aussuchte, ist unklar. Der Altkanzler lebte nur bis 2009 an der Plathnerstraße, damals noch mit seiner einstigen Frau Doris und Kindern. Inzwischen residieren Gerhard Schröder und seine jetzige Ehefrau Soyeon Schröder-Kim nur wenige Hundert Meter entfernt in einer Villa an der Hindenburgstraße. Das Haus steht derzeit unter Objektschutz, nähere Angaben macht die Polizei dazu aber nicht.

Bezüglich der Schmierereien ermitteln die Beamten wegen Sachbeschädigung. Sprecher Marcus Schmieder teilt mit, der Staatsschutz sei involviert. Das liege aber nicht daran, dass das Haus einst den Schröders gehörte, „sondern weil von einer politisch motivierten Tat auszugehen ist“. Vermutlich habe der Urheber nachts zugeschlagen, Verdächtige gebe es aber bislang nicht. Der 42-jährige Hauseigentümer ließ die Schmierereien umgehend entfernen.

Kritik an Schröder wegen Putin-Freundschaft

Alles wieder sauber: Noch am selben Tag hat der aktuelle Hauseigentümer das Graffito entfernen lassen. Quelle: Peer Hellerling

Seit der russischen Invasion in die Ukraine steht der Altkanzler in der Kritik, weil er sich nicht klar gegen Putin positioniert und weiter bei russischen Energiekonzernen wie Rosneft aktiv ist. Zudem wollte der Rat der Stadt Hannover darüber entscheiden, dem 77-Jährigen die Ehrenbürgerwürde zu entziehen. Schröder kam dem aber zuvor, indem er seinerseits Anfang der Woche auf den Titel „unwiderruflich“ verzichtete.

Angesichts der gesamten Querelen hatte der jetzige Eigentümer des Hauses an der Plathnerstraße fast schon mit Angriffen durch Schröder-Kritiker gerechnet. Aber: „Es trifft die Falschen. Wir sind gegen den Krieg und hoffen auf eine schnellstmögliche friedliche, diplomatische Lösung in der Ukraine – wie alle anderen auch.“ Besonders ärgerlich aus seiner Sicht: „Wir haben kleine Kinder, denen wir das entsprechend erklären müssen.“