Maskenstreit im ICE: Promovierter Akademiker (76) dreht durch

Hannover

Abruptes Ende einer Zugfahrt in Hannover: Bundespolizisten haben am Hauptbahnhof unter Zwang einen renitenten 76-Jährigen aus einem ICE geholt. Der Mann hatte sich hartnäckig geweigert, eine Maske aufzusetzen.

Wie die Bundespolizei am Sonntag mitteilte, war der 76-Jährige am Freitag in einem Intercity in Richtung Berlin unterwegs – ohne Mund-Nase-Bedeckung. Die Zugbegleiter forderten ihn mehrfach auf, eine Maske aufzusetzen. Mitreisende hatten sich bereits beschwert.

Rentner dreht durch

Der Berliner wurde daraufhin von der Weiterfahrt ausgeschlossen und sollte in Hannover aussteigen – tat es aber einfach nicht. Daraufhin musste gegen 15.30 Uhr die Bundespolizei anrücken.

Doch selbst den Beamten gelang es nicht, den Rentner zum freiwilligen Ausstieg zu bewegen. Als die Polizisten zunächst das Gepäck des promovierten Akademikers an sich nahmen, drehte der Mann durch. Er wurde sogar handgreiflich.

Das bekam dem 76-Jährigen gar nicht: Die Beamten entfernten den uneinsichtigen Fahrgast zwangsweise aus dem Zug – Endstation Hannover.

Verfahren eingeleitet

Der Auftritt des Seniors hat ein Nachspiel: Er kassierte eine Anzeige wegen Hausfriedensbruchs, Widerstands und Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz.

Von Britta Mahrholz