Maskenpflicht schon ab Dienstag in Hannovers City?

Hannover

In Hannovers Innenstadt soll ab Dienstag eine Maskenpflicht gelten. Der neue Regionspräsident Steffen Krach (SPD) will eine entsprechende Allgemeinverfügung in Kürze erlassen.

Regionssprecher Christoph Borschel sagte dazu: „Wir informieren über die konkreten Inhalte der Allgemeinverfügung, sobald sie vorliegt und veröffentlicht wird.“ Weitere Details wollte der Sprecher am Montag zunächst nicht nennen. Daher ist noch unklar, bis zu welchen Innenstadtgrenzen die Pflicht zum Maskentragen gelten soll.

Krach hält Rückkehr zur Maskenpflicht „zumutbar“

Mit der erneuten Maskenpflicht in der Adventszeit will die Region Hannover angesichts steigender Inzidenzen und des anstehenden Andrangs in den Innenstädten einen zusätzlichen Schutzradius um den am Montag begonnen Weihnachtsmarkt in der Stadt ziehen. Darauf hatten sich Krach und Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) vor Beginn geeinigt. Krach hält diesen Schritt für eine „zumutbare Einschränkung“. Am Montag lag die Inzidenz in der Region bei 183. Am Vortag hatte der Wert 144 betragen.

„Wir wollen beim Weihnachtsmarkt auf Nummer sicher gehen“, betont auch Onay. Mit einer Maskenpflicht für die Innenstadt gebe es eine klare Regelung, „die den geimpften und genesenen Besuchern des Weihnachtsmarkts Klarheit und Verlässlichkeit gibt“.

Bei schwerwiegenden Verstößen droht sofortiges Marktende

Auf dem Weihnachtsmarkt, der laut Plan 31 Tage dauern soll, gilt das 2G-Modell für Verzehr und Fahrgeschäfte. Geimpfte und genesene Gäste erhalten Armbändchen. Die Stadt hat insgesamt 950.000 Bänder angeschafft und an die Budenbetreiber verteilt. Nur während des Verzehrs von Speisen und Getränken dürfen die Besucher die Maske abnehmen.

Aber auch Menschen, die weder geimpft noch genesen sind, können über das Areal bummeln, dürfen jedoch nichts kaufen. Das sollen die jeweiligen Standbetreiber kontrollieren. Die Stadt Hannover hat angekündigt, bei schwerwiegenden Verstößen gegen die Corona-Schutzmaßnahmen alle Buden dicht zu machen.

Von Britta Lüers