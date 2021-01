Maskenpflicht in Hannover: Gilt für Essen, Trinken, Rauchen eine Ausnahme?

Hannover

Beschlossen: Die Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr wird verschärft. Wie verhält es sich mit anderen Regeln? Einige nutzen derzeit an Stationen noch die Zeit beim Warten auf Bus und Bahn, um am Kaffee zu nippen, ins Brötchen zu beißen oder eine Zigarette anzustecken. Speziell das Rauchen dauert meist mehrere Minuten, wobei Mitwartende dem blauen Dunst trotz Abstands kaum entkommen können – trotz Mund-Nasen-Schutz. Deshalb: Ist das überhaupt erlaubt?

Klare Antwort: Nein. Üstra-Sprecher Udo Iwannek sagt mit aller Deutlichkeit: „In unseren Stationen gilt nach wie vor ein Rauchverbot, dessen Einhaltung von unserem Sicherheitspersonal kontrolliert wird.“ Logisch: Essen, Trinken und Rauchen sind ohne Maske nicht möglich. Damit sei dies „ein Verstoß gegen die Maskenpflicht“, weiß der Sprecher.

Sollten sich Personen bei Kontrollen uneinsichtig zeigen, würden diese von der Beförderung ausgeschlossen werden. Im Härtefall würde die Polizei benachrichtigt. Das sei laut Iwannek aber nur „sehr selten“ der Fall.

Essens- Trink- und Rauchverbot in Maskenzonen

Doch die Regeln gelten nicht nur da, wo Bus und Bahn halten. Regionssprecherin Christina Kreutz verdeutlicht: „Im Prinzip gibt es ein Rauch- und Essverbot in allen Bereichen, in denen eine Maskenpflicht herrscht.“ Dazu zählen alle von der Region definierten Zonen. Etwa in Fußgängerzonen, wie der Limmerstraße oder in der City. Seit Kurzem gilt dies auch am Maschsee, wo seit dem 8. Januar am Nordufer und Rudolf-von-Bennigsen-Ufer ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden muss.

Die Einhaltung der Maskenpflicht wird täglich von der Polizei kontrolliert. Wird ein Verstoß offensichtlich, würden die Beamten zunächst den Dialog suchen und eine sogenannte Gefährderansprache aussprechen, erklärt Polizeisprecherin Natalia Shapovalova. „Ist die Person uneinsichtig, bekommt sie einen Platzverweis. Zudem wird ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.“

Wer uneinsichtig ist, dem drohen 100 bis 150 Euro Strafe

Laut aktuellem Bußgeldkatalog werden dann zwischen 100 bis 150 Euro Strafe fällig. Wie häufig in Hannover bereits essende, trinkende oder rauchende Personen belangt wurden, weil sie sich uneinsichtig zeigten, dazu machte die Polizei keine Angaben.

Hintergrund der Regelungen ist der Infektionsschutz, betont die Regionssprecheirn. Auch von kaffeetrinkenden oder rauchenden Personen könne eine Infektionsgefahr ausgehen. „Wenn es reicht, einen Kaffeebecher in der Hand zu halten, um die Maske nicht tragen zu müssen, ließe sich das Gebot auch schwer durchsetzen.“ Deshalb gilt regionsweit: „Wer rauchen, essen oder trinken will, muss sich dafür andere Bereiche suchen, in denen keine Maskenpflicht herrscht.“

Von Jens Strube