In Wolfsburg ist die Maske bereits Pflicht, in Hannover wird sie derzeit nur empfohlen. Handlungsbedarf bestehe momentan nicht, heißt es aus dem Corona-Krisenstab. Dabei kann und sollte jeder für sich bereits heute entscheiden eine Maske zu tragen, wo es eng ist – zum Schutz für andere und sich selbst, meint NP-Chefredakteur Bodo Krüger in seinem Kommentar.