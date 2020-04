Jetzt also doch. Die Corona-Maskenpflicht gilt ab Montag. Nach anfänglicher Einmütigkeit preschten einzelne Städte in Niedersachsen vor. Jetzt schwenkt die Regierung um. Hier hätte ihr Einigkeit in einer Entscheidung wie dieser besser gestanden, meint NP-Redakteur Fabian Mast in seinem Kommentar.