Am Donnerstag wird die Polizei in Hannover und im Umland in Bussen, Bahnen, Zügen und auf Bahnhöfen die aktuellen Corona-Regeln kontrollieren. Im Rahmen eines landesweiten Aktionstages unterstützen die Beamten von Landes- und Bundespolizei Ordnungsbehörden und Verkehrsunternehmen bei der Überprüfung von Fahrgästen. „Allein in Hannover sind mehrere hundert Bereitschaftspolizisten im Einsatz“, sagt Karsten Wolff, Sprecher der Zentralen Polizeidirektion Niedersachsen (ZPD).

Seit Ende November gilt in Bussen und Bahnen die 3G-Regel. Wie in den meisten Kommunen in Niedersachsen ist es auch in der Region Pflicht, im ÖPNV eine FFP2-Maske zu tragen. Nicht alle Nutzer halten sich jedoch daran. „Das bewusste und teils provokante Brechen der Regeln ist nicht nur gefährlich für die Gesundheit, sondern kann empfindliche Folgen nach sich ziehen. Darum wird die Polizei an diesem Donnerstag schwerpunktmäßig im ÖPNV unterwegs sein und in Amtshilfe für die Kommunen kontrollieren“, sagt Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD).

Maskenkontrolle in Hannover: Es drohen empfindliche Bußgelder

Die Polizei werde bei schwerwiegenden Verstößen entsprechend empfindliche Bußgelder verhängen. „Es ist nicht hinzunehmen, dass einige wenige sich nach wie vor weigern, sich an die so wichtigen Hygienemaßnahmen zu halten“, so Pistorius.

Alle verfügbaren Einsatzeinheiten der Bereitschaftspolizei sollen am Donnerstag landesweit im ÖPNV kontrollieren. Schwerpunkte bilden zwar die Standorte der Bereitschaftspolizei in Hannover, Braunschweig, Osnabrück, Lüneburg, Oldenburg und Göttingen. Dennoch würden die Corona-Regeln auch im ländlichen Raum überprüft, betont ZPD-Sprecher Wolff: „Eben überall dort, wo viele Leute zusammenkommen.“

Kontrolltag: Beamte fahren in Bussen und Bahnen mit

Die Einsatzkräfte fahren in Bussen und Bahnen mit. Kontrollen wird es auch an den Haltestellen geben. Alle Polizisten sind in Uniform unterwegs, zivile Kräfte sind nicht im Einsatz, so Wolff.

Die Bundespolizeiinspektion Hannover startet schon vor dem landesweiten Aktionstag einen Probelauf: Bereits am Dienstag wurde im Hauptbahnhof Hannover kontrolliert. „Das Tragen von FFP2-Masken steht dabei im Fokus“, sagt Sprecher Martin Ackert. Es stellte sich heraus, dass viele Reisende medizinische Masken trugen, weil sie die Regelung mit den FFP2-Masken noch nicht kannten. Deshalb beließen es die Bundespolizisten meist bei Ansprachen. Aber: Am Donnerstag werden Verstöße geahndet.

