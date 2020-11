Maskenkontrolle: Bürger wünschen sich Schilder und Klarheit

Hannover

„Nicht allen Menschen ist offenbar klar, dass sie überall dort, wo sich der Abstand von 1,50 Meter nicht einhalten lässt, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen ist“, resümiert Polizeisprecherin Jessika Niemetz die flächendeckende Maskenkontrollen an Haltestellen und im ÖPNV vom Mittwoch zusammen. Beteiligt waren neben rund 200 Polizisten aus Hannover rund 100 Bundespolizisten sowie Mitarbeiter und Sicherheitskräfte der Deutschen Bahn, der Üstra und von Regiobus. Insgesamt stießen die Kontrolleure in der gesamten Region Hannover aber auf eine deutlich positive Resonanz in der Bevölkerung, so die Bilanz am Tag danach.

Allein die Landespolizei hatte am Ende der Kontrollen, die von 10 bis 18 Uhr stattfanden, 1030 Ansprachen durchgeführt und 204 Ordnungswidrigkeiten festgestellt. Deutlich weniger als bei der jüngsten Kontrolle im September, wo noch etwa 5000 Verstöße festgestellt wurden. Die Beamten der Bundespolizei sprachen am Hauptbahnhof und den Umlandbahnhöfen sowie in Zügen 113 mündliche Verwarnungen aus. Acht uneinsichtige Personen erhielten eine Ordnungswidrigkeitenanzeige, drei Platzverweise wurden ausgesprochen. Eine Person wurde im Rahmen der Kontrolle aggressiv und griff einen Bundespolizisten an.

Unsicherheit über genaue Vorschriften

Schwerpunktmäßig hatte man am Mittwoch Fahrgäste des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) auf die Einhaltung der vorgeschriebenen Hygienemaßnahmen nach dem Infektionsschutzgesetz hingewiesen und aufgeklärt. „Es geht dabei nicht um Bußgelder - sondern um den Infektionsschutz“, hatte Polizeipräsident Volker Kluwe zum Start der Großkontrolle gesagt.

Die Aufklärung war offenbar auch nötig, denn immer wieder stießen die Polizisten auf ahnungslose Fahrgäste und Reisende. Die Beamten und Kontrolleure wiesen dann darauf hin, dass Maskenpflicht nicht nur in den Fahrzeugen, sondern auch an den Haltestellen, auf Bahnsteigen sowie in Wartezonen gilt. In den Fußgängerzonen der Innenstädte ist es aufgrund der ebenfalls geltenden Maskenpflicht zudem nicht erlaubt, diese zum Essen, Trinken oder Rauchen abzunehmen. Die Unsicherheiten in der Bevölkerung über die Orte, an denen die Maskenpflicht gilt, sollen durch eine neue Verordnung der Region Hannover ab kommenden Montag ausgeräumt werden, was auch Polizeipräsident Volker Kluwe ausdrücklich begrüßte.

Maskenpflicht gilt in Fußgängerzonen auch für Fahrradfahrer. Quelle: Samantha Franson

Maskenverweigerer mit Schild und selbstverfasstem Attest

Neben den üblichen Ansprachen und Erinnerungen trafen die Kontrolleure am Mittwoch aber auch auf besondere Fälle: In der Fußgängerzone in Wunstorf war am Morgen ein Mann ohne Mund-Nasen-Bedeckung unterwegs, er trug dafür ein Schild mit der Aufschrift: „Ich bin gesund im Sinne des IfSG“. Auf Verlangen der Polizei zeigte er ein Attest vor, dass ihn von der Maskentragepflicht befreien sollte. Offenbar war dieses aber selbst geschrieben. Der Mann erhielt einen Platzverweis und eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.

Kräfte der Polizeiinspektion „Besondere Dienste“ nahmen am Nachmittag die Trinkerszene am Hauptbahnhof Hannover ins Visier und stellten eine Vielzahl von Personen fest, die sich nicht an das Abstandsgebot hielten. Sie wurden auf die Verstöße angesprochen. „Letztendlich war die Erteilung von zwölf Platzverweisen notwendig“, so Polizeisprecherin Niemitz.

Bei der Stadtbahn-Station Steintor wurde gegen 16.40 Uhr ein Mann kontrolliert, die keine Maske trug. Bei der Kontrolle nahmen die Polizisten zudem den Geruch von Marihuana wahr, durchsuchten den Mann und beschlagnahmten die gefundenen Betäubungsmittel.

Bürger halten Beschilderung für unzureichend

Die Bilanz der Landespolizei fällt am Tag danach positiv aus: „Die große Mehrheit der Menschen kam der Maskenpflicht nach und begrüßte die intensiven Kontrollen“, so die Sprecherin. Auch zeigten sich die angesprochenen Personen ohne Mund-Nase-Bedeckung oder mit falsch getragener Maske größtenteils einsichtig. Es wurde aber auch klar, dass oft Verwirrung über die Vorschriften herrscht und man sich mehr Klarheit wünscht. Niemitz: „Durch die Gespräche wurde deutlich, dass die Beschilderung in einigen Bereichen unzureichend ist.“

