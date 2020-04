Conti will nun Schutzmasken produzieren

Hannover

Atemschutzmasken und Beatmungsgeräte sind derzeit das wichtigste Equipment im Kampf gegen das Coronavirus. Immer mehr Automobilzulieferer und -hersteller helfen nun der Medizinbranche, die Ausrüstung herzustellen. Wie die NP am Montag aus Managementkreisen erfuhr, steht auch der hannoversche Zuliefererkonzern Continental in den Startlöchern zur Produktion von Schutzmasken.

Konzernsprecherin Nicole Goettlicher sagte: „Ja, es gibt diese Pläne.“ Nach NP-Informationen informierte der Vorstand die Führungskräfte in der vergangenen Woche über die Pläne. Demnach werde aktuell geprüft, mit welcher Technologie und an welchem Standort die Schutzmasken produziert werden sollen.

Continental will bis zu fünf Produktionslinien einkaufen

Continental plane bis zu fünf Produktionslinien für die Maskenherstellung einzukaufen. „Wir haben bislang nur Maschinen, die Elektronik herstellen können. Nun sind wir dabei, Maschinen, mit denen wir Masken produzieren können, sowie die erforderlichen Rohstoffe am Markt zu kaufen“, so ein Insider. Dann müssten die Mitarbeiter an den neuen Maschinen geschult werden. Es sei ein kompliziertes Unterfangen. Ob sich mit den neuen Plänen auch an der Kurzarbeit bei Continental etwas ändert, dazu wollte sich der Konzern nicht äußern.

„Wir wollen mit der Maskenproduktion schnell anfangen“

In welchem Umfang das Unternehmen Schutzmasken produzieren will und von welcher Schutzklasse die Ausrüstung sein wird, sei noch unklar. Auch der genaue Produktionsstart stehe nicht fest. Aber, so heißt es aus dem Konzern: „Wir wollen mit der Maskenproduktion so schnell wie möglich anfangen, denn die Schutzausrüstung wird jetzt gebraucht – nicht erst in ein paar Monaten.“

Die Maskenproduktion sei nicht das erste Engagement des Unternehmens für die Medizinbranche, betonte Sprecherin Goettlicher: „Bereits heute stellen wir insbesondere in Werken unseres Geschäftsfelds Conti Tech Produkte für sogenannte systemkritische Lebensbereiche her, so zum Beispiel Schläuche für die Medizintechnik, Wasserwerke, die Lebensmittelindustrie oder für Stadtwerke.“

Von Britta Lüers