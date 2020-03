Masken made in Hannover: Modedesigner nähen jetzt Mundschutz

Hannover

Die Firma Trigema ist bekannt fürs Sportshirts und Shorts mit dem geschwungenen V und der TV-Werbung mit dem Affen. Der schwäbische Bekleidungshersteller hat seine Produktion umgestellt und produziert jetzt Atemschutzmasken. 100.000 Stück in der Woche. So viele schafft Melanie Wedemeier natürlich nicht, aber auch die Modedesignerin aus der Calenberger Neustadt hat ihren Arbeitsalltag komplett umgestellt und den neuen Anforderungen angepasst. Normalerweise würde die 45-Jährige jetzt mit fünf Auszubildenden wie immer zu dieser Jahreszeit an Brautkleidern oder Spitze und Seide für Abibällen arbeiten, die meisten Hochzeiten sind allerdings verschoben, und ob es in diesem Jahr überhaupt Abiturprüfungen gibt, ist noch nicht entschieden. „Deshalb habe ich alle Azubis nach Hause geschickt und wollte selbst nur ein bisschen aufräumen im Laden, als ich bei Facebook einen Hilferuf aus Laatzen las“, sagt Wedemeier. Die Victors-Residenz für alte Menschen suchte dringend Mund- und Nasenschutzmasken, „da habe ich mich beim Leiter gemeldet und angeboten, ein paar Masken für die Residenz zu nähen.“

So entstanden am Sonntag bis in die Nacht hinein 28 Masken aus Baumwollresten in fröhlichen Farben, „den Schnittwunsch hatte mir der Leiter der Einrichtung gemailt“. Die Residenz bedankte sich in den sozialen Medien, und „seitdem steht mein Telefon nicht mehr still. Alle wollen Masken von mir.“ So sitzt Melanie Wedemeier mindestens zehn Stunden am Tag in ihrem 80 Quadratmeter großen Ladenlokal und näht für den Blutspendedienst in Springe, Praxen, weitere Heime und viele Privatpersonen. Verwendet wird kochfeste Baumwolle, die Lebensgefährte Alex, Software-Consultant in Home- Office, bei 90 Grad vorgewaschen und damit sofort gebrauchsfertig gemacht hat. „Ich habe meine Technik perfektioniert und schaffe inzwischen bis zu 30 Masken am Tag“, sagt Wedemeier, die froh ist, „in dieser seltsamen Zeit was wirklich Sinnvolles tun zu können“.

Masken kommen abends in Kochtopf

Zehn Euro kostet jede Maske, die abends in den Kochtopf muss, damit sie am nächsten Tag erneut ihren Dienst tun kann. Ihr Geschäft „Sasse Design“ ist wegen der Corona-Krise bis auf weiteres geschlossen, das neue Geschäft mit Atemschutzmasken blüht dagegen: „Ich habe alle Hände voll zu tun, und ständig kommen neue Aufträge rein.“ Bis es wieder um Träume in Tüll gehen kann, geht es in der Calenberger Neustadt um den Schutz vor dem Virus.

Auch im Atelier von Orike Muth in Linden-Mitte laufen die Nähmaschinen auf Hochtouren. Gemeinsam mit Petra Warnecke (PW Lederdesign) fertigt sie in der Weberstraße Masken aus bunten Baumwoll- und Leinenstoffen an. „Der Bedarf ist groß und wächst immer weiter“, sagt Warnecke. Sie legte bereits in der vergangenen Woche mit dem Nähen los und verkaufte ihre Masken zunächst auf dem Lindener Marktplatz. „Angesichts der großen Nachfrage kam ich allein aber nicht mehr hinterher. Deshalb haben wir uns schnell und unkompliziert zusammengetan“, so Warnecke weiter.

Auch in Linden und der Nordstadt wird genäht

Mit vereinten Kräften nähen die beiden Designerinnen mittlerweile rund 100 Masken täglich – für eine Spende von mindestens acht Euro pro Stück. „Auch uns ist damit geholfen“, sagt Warnecke angesichts in der Coronakrise weggebrochenen Aufträge. Die Masken können per E-Mail unter info@pw-design oder telefonisch unter 05 11/45 25 60 bestellt werden.

Mundschutze statt Designerkleider näht mittlerweile auch Julia Penkina („ Kina“) in ihrem Atelier am Engelbosteler Damm (Nordstadt). Rund 40 Stück hat sie bereits verkauft. Statt Baumwolle verwendet sie für ihre Masken (Zehn Euro pro Stück) Viskose. „Das ist weicher und trägt sich angenehmer auf der Haut“, sagt sie. Interessenten können sich telefonisch unter 01 63/2 61 73 89 melden oder über Facebook sowie per E-Mail (outfits@notmadeinkina.com).

Von Christoph Dannowski und André Pichiri