Warum es in Hannover keine Maskenpflicht gibt

Hannover

Wo ist es noch eine Empfehlung, wo schon eine Pflicht? Droht Niedersachsen in der Schutzmasken-Frage jetzt ein Flickenteppich? Nicht nur andere Bundesländer wie Bayern und Mecklenburg-Vorpommern sind mittlerweile vorgeprescht. Auch innerhalb Niedersachsens hat Wolfsburg jetzt als erste Stadt einen Sonderweg eingeschlagen und den Mundschutz zur Pflicht gemacht. In der Region bleibt es bei der Empfehlung, ein Ausscheren von der Landeslinie schließt man für sich aus.

Es bleibt also dabei: In Hannover und dem Umland sind Alltagsmasken in Geschäften und öffentlichen Verkehrsmitteln mittlerweile zwar ausdrücklich erwünscht. Eine Pflicht ist das Tragen von Mundschutz aber nicht – noch nicht. „Die Region orientiert sich hier an den Vorgaben des Landes“, so Sprecherin Sonja Wendt auf NP-Nachfrage. Ministerpräsident Stephan Weil hatte jüngst angekündigt, er erwarte eine baldige Maskenpflicht. Am Montag betonte die stellvertretende Vorsitzende des Corona-Krisenstabes, Claudia Schröder, jedoch: „Wir sehen derzeit noch keinen Handlungsbedarf.“ Das Thema werde weiter „in der Diskussion bleiben“. Das nächste Treffen der Ministerpräsidenten ist für den 30. April angesetzt.

Anzeige

Masken noch nicht überall zu kaufen

Letztlich stehe es Landkreisen und kreisfreien Städten frei, abweichende Regelungen zu treffen, wenn diese aufgrund des Infektionsgeschehens vor Ort der Auffassung sind, es könnte zur Eindämmung des Virus beitragen. „Man muss es dann aushalten, kurz im Internet nachzuschauen, wenn man sich von A nach B begibt“, so Schröder.

Weitere NP+ Artikel

Erste Kommunen geben sich damit nicht mehr zufrieden und fordern vom Land schon jetzt eine für ganz Niedersachsen verbindliche Maskenpflicht. Regierungssprecherin Anke Pörksen nannte als Hauptgrund für die abwartende Haltung die immer noch unbefriedigende Versorgungslage. Wer nicht online kauft oder selber näht, geht bislang häufig leer aus. An zwei Verkaufsstellen von „ Hannover schützt“ in der Innenstadt war der Andrang am Montag so groß, dass sich lange Schlangen bildeten. Noch fehlt es aber flächendeckend an stationären Händlern und anderen Stellen, die einfachen Mundschutz zu Normalpreisen verkaufen. „Auch das muss sich jetzt erstmal entwickeln. Solange geben wir die dringende Empfehlung aus. Die Menschen können sich daran gewöhnen, beim Einkaufen oder im ÖPNV“, so Pörksen.

Auch rechtliche Fragen offen

Im Übrigen halte sich das Land damit nicht nur an die Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts, sondern auch an die gemeinsame Vereinbarung zwischen allen Ländern und der Bundeskanzlerin. „Das andere sich da jetzt nicht dran halten und die nächsten Schritte gehen, nehmen wir zur Kenntnis“, kommentierte die niedersächsische Regierungssprecherin das bundesweite Mundschutz-Wirrwarr.

Letztlich ist es also nur eine Frage der Zeit, bis auch in Hannover die Maske zur Pflicht wird. Bis dahin muss allerdings mehr als nur die Versorgung gesichert sein. Auch rechtliche Fragen sind noch offen. Wie werden Verstöße sanktioniert? Und wer kontrolliert die Einhaltung der Anordnung in betroffenen Bereichen wie Bussen und Bahnen? Bei der Üstra ist das laut Sprecher Udo Iwannek aktuell noch kein Thema. Wie die Region wartet auch das Verkehrsunternehmen in der Maskenfrage den Beschluss des Landes ab.

Lesen Sie auch:

Von André Pichiri