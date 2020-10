Masken-Verweigerer: Reichsbürger (44) greift in Hannover Polizist an

Hannover

Schon wieder: Im Hauptbahnhof Hannover hat sich ein Masken-Verweigerer (44) mit der Bundespolizei angelegt. Der Mann, der laut Bundespolizeisprecher Martin Ackert zur Reichsbürger-Szene gehört, wurde festgenommen. Masken-Muffel beschäftigen die Beamten zunehmend: Innerhalb eines Monats mussten im Bahnhof 8217 Personen ermahnt werden, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Die meisten halten sich an die Vorgabe: „Aber etwa zwei Prozent macht richtig Ärger“, sagt Ackert.

Der aktuelle Fall ereignete sich am Dienstag gegen 12.30 Uhr, als die Bundespolizei von Mitarbeitern eines Bio-Markts gerufen wurde. Ein 44-Jähriger hatte sich vehement geweigert, einen Mundschutz zu tragen.

Reichsbürger legt zweifelhaftes Attest vor

Diese Haltung vertrat der Reichsbürger auch gegenüber den Beamten. Die Kopie eines zweifelhaften Gesundheitszeugnisses und seinen Ausweis wollte er den Polizisten nicht aushändigen. Er leistete laut Ackert Widerstand und wurde zwangsweise mit zur Wache genommen.

In der Dienststelle wurde der 44-Jährige richtig rabiat: Unvermittelt griff der Querulant einen Beamten (21) an und trat ihn gegen den Oberschenkel. Nicht zum ersten Mal eskaliert eine Mund-Nasen-Schutz-Kontrolle derart: In den vergangenen Wochen waren Masken-Muffel mehrfach auf Polizisten losgegangen.

Das Verhalten des Reichsbürgers hat weitreichende Folgen: Gegen ihn wird wegen Körperverletzung, Widerstands und tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte ermittelt. Ob eine Ordnungswidrigkeit nach dem Infektionsschutzgesetz vorliegt, wird durch die Gesundheitsbehörde geprüft.

8217 Masken-Verweigerer

Mit Sorge beobachtet die Bundespolizei am Hauptbahnhof Hannover, dass vor allem nachmittags und in den Abendstunden die Disziplin, eine Maske zu tragen, nachlässt. Von 8217 Personen, die zwischen dem 14. September und dem 19. Oktober kontrolliert wurden, verweigerten 96 konsequent einen Mundschutz.

In 15 Fällen wurden Masken-Muffel vor die Tür gesetzt, indem ihnen Platzverweise erteilt wurden. 19 Mal wurden sie von der Beförderung ausgeschlossen. Genauso oft hatten Mitarbeiter von Bahn und Üstra die Bundespolizei zur Durchsetzung der Masken-Pflicht angefordert.

„Etwa 98 Prozent der Menschen sind vernünftig und kommen der Trageverpflichtung nach“, sagt Ackert. Die restlichen zwei Prozent – das Spektrum reiche von alkoholisierten Jugendlichen, Querulanten und Anhängern von Verschwörungstheorien bis hin zu Reichsbürgern – machten richtig Ärger. „In diesen Fällen kommt es in der Regel zu gravierenden Folgemaßnahmen und unmittelbarem Zwang“, so der Sprecher.

Immer wieder werden der Polizei auch zweifelhafte Atteste vorgelegt, die die Masken-Verweigerer angeblich von der Mundschutz-Pflicht befreien. „Wir warnen davor, gefälschte Gesundheitszeugnisse – insbesondere aus dem Internet – vorzulegen“, erklärt Ackert. Solche Schriftstücke ziehen auf jeden eine Strafanzeige nach sich.

Von Britta Mahrholz