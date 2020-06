Hannovers „Masken Men“ schließt wieder

Hannover

MNS-Masken für 1,20 Euro, handgenähte Masken in coolen Designs ab 9,99 Euro – als „ Masken Men“ im April in der Innenstadt eröffnete, war der Andrang groß. Jeder brauchte einen Mund-Nasen-Schutz, in den Apotheken und Supermärkten waren sie schon längst ausverkauft. Ein paar Wochen später ist der Run auf den Pop-Up-Store in der Karmarschtraße wieder vorbei.

„Mittlerweile hat jeder eine Maske“, sagt Ladenbesitzer Christoph Eisermann (36). „Und an jeder Ecke werden Masken nun verkauft. Am Anfang waren wir quasi die Einzigen.“ Die Kunden, die jetzt zu ihm kommen, seien die, die eine Zweit- und Dritt-Maske haben möchten. „Passend zur Handtasche oder den Schuhen.“

Laden schließt zum 1. Juli

Mit diesen Kunden ließe sich der Juni noch überbrücken, doch dann ist Schluss – zum 1. Juli schließt der Laden. Für Eisermann ist das aber kein Drama: „Wir wussten, dass die Nachfrage nur temporär sein wird, deshalb ist es ja ein Pop-Up-Store“, so der Unternehmer. Seine Erwartungen wurden sogar übertroffen: „Eigentlich hätten mein Geschäftspartner und ich gedacht, dass der Laden sich nur vier Wochen hält.“

Daraus wurden nun zehn Wochen. Mehr als zufriedenstellend für Eisermann und Partner Markus Wehmeyer (40). Eisermanns Ziel war es, seine Mitarbeiter, die normalerweise bei seinem Veranstaltungscatering-Unternehmen beschäftigt sind, aus der Kurzarbeit zu holen. Fünf konnte er bei „ Masken Men“ beschäftigen. Darüber hinaus war der Laden auch wirtschaftlich lukrativ.

Die Ladenbesitzer: Christoph Eisermann (rechts) und Markus Wehmeyer. Quelle: Samantha Franson

Nun planen die zwei Geschäftsmänner ein neues Konzept für die Ladenfläche – denn mit der Veranstaltungs-Gastronomie geht es immer noch nicht weiter. Am Wochenende haben die beiden einen Biergarten in Celle eröffnet. Mit Projekten wie diesen versuchen sie, die Corona-Zeit zu überstehen. „Vor allem, damit unsere Mitarbeiter weiterhin über die Runden kommen“, so Eisermann. „Aber irgendwann will ich dann auch wieder der Eisermann sein, der Bier und Bratwurst auf Events verkauft.“

Von Josina Kelz