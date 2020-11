Maske im Unterricht: Was macht das mit jungen Schülern?

Hannover

Masken auf im Unterricht: Zum Schulstart nach den Sommerferien beließ es das Kultusministerium zunächst bei einer Empfehlung. Mit der neuesten Verordnung wird der Mund-Nasen-Schutz ab Montag nun doch für alle Schüler ab der fünften Klasse zur Pflicht. Einige Schulen, wie die Leonore-Goldschmidt-Schule in Mühlenberg, sehen das kritisch. Sie haben neben pädagogischen auch medizinische Bedenken. Doch wie stehen Kinder- und Jugendmediziner zum Maskenzwang?

Margarete Daiber-Helmbold ist Kinderärztin in Laatzen. Was das dauerhafte Tragen einer Maske – täglich bis zu acht Stunden – mit einem Fünftklässler macht, könne sie aus medizinischer Sicht nicht abschließend beantworten. „Fakt ist, dass uns die AHA-Regeln noch eine lange Zeit begleiten werden. Die Hygienekonzepte in den Schulen sind gut, aber eine Einheitlichkeit ist angesichts der unterschiedlichen Bedingungen nicht gegeben“, gibt die Ärztin zu bedenken. Wir groß sind die Räume? Wie groß sind die Klassen? Wie ist die Lüftungssituation? „Manche Schulen haben spezielle Lüftungsgeräte, in anderen lassen sich nicht einmal die Fenster komplett öffnen“, nennt Daiber-Helmbold ein Beispiel für die großen Unterschiede in Sachen Ausstattung.

Wunsch nach mehr Masken in Kindergrößen

Je älter die Schüler seien, desto eher sei das Tragen von Masken zu tolerieren. Grundsätzlich wird aus Sicht der Kinderärztin noch zu wenig an die jungen Schüler gedacht. „Warum gibt es von den handelsüblichen OP-Masken eigentlich keine Kindergrößen?“, fragt sie sich. Einem Fünftklässler sei der standardmäßige Mund-Nasen-Schutz in der Regel zu groß. Eltern würden sich dann häufig mit selbstgenähten Masken helfen. Und nicht immer seien diese für einen Dauergebrauch über mehrere Stunden geeignet. „Manche sind so dick, dass das Atmen schwerfällt. Bei anderen ist der Stoff zu schnell durchfeuchtet. Ich bin der Meinung, da muss der Staat aktiv werden, auch kindgerechte Masken in großen Stückzahlen zu produzieren – und das möglichst kostengünstig“, fordert Daiber-Helmbold.

Völlig inakzeptabel sei es zudem, dass der Mund-Nasen-Schutz an manchen Schulen selbst in den Pausen aufbehalten werden muss. „Zwischendurch müssen die Dinger auch mal runter. Da geht es auch darum, diesen permanenten Angstfokus rauszunehmen, gerade bei den jüngeren Schülern“, betont sie.

Empfehlung könnte bald zur Pflicht werden

Die Kultusminister der Länder bekräftigten jüngst, dass die Schulen in der Corona-Pandemie möglichst geöffnet bleiben sollen. Angesichts der weiter steigenden Infektionszahlen wird dafür aber ab Montag in der Region das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes im Unterricht für alle Schüler ab der fünften Klasse zur Pflicht. Michael Bax, Schulleiter der Leonore-Goldschmidt-Schule hat dazu eine klare Meinung: Er spricht sich vehement dagegen aus, würde alternativ sogar lieber umgehend das Szenario B – Präsenzunterricht und Homeschooling im Wechsel – vorziehen.

Daiber-Helmbold sieht das anders. „Im Zweifel wäre ich aber für die Maske im Unterricht“, betont sie. Die Idee, vor den Weihnachtsferien alle Schüler zwei Tage früher nach Hause ins Homeschooling zu schicken, findet sie hingegen gut. Inklusive Wochenende wären diese dann die letzten fünf Tage vor Heiligabend nicht mehr in der Schule. Dadurch sinke nicht nur das Risiko, erst sich und über die Feiertage die Angehörigen anzustecken. „Den Kindern bliebe in dieser schwierigen Zeit auch ein bisschen mehr Zeit, um vor Weihnachten mal ein bisschen runterzukommen“, so die Medizinerin.

