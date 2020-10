Maske auf im Unterricht: Ab Montag wird es in der Region zur Pflicht

Hannover

Das Kultusministerium verschärft angesichts der steigenden Infektionszahlen nochmals die Corona-Regeln an Schulen. Ab Montag müssen in der Region alle Schüler ab der fünften Klasse auch im Unterricht eine Maske tragen. Zum Start nach den Ferien hatte Kultusminister Grant Hendrik Tonne ( SPD) lediglich eine entsprechende Empfehlung ausgegeben. Nun wird diese zur Pflicht in allen Regionen, Landkreisen und kreisfreien Städte mit einer Sieben-Tagesinzidenz von über 50.

Noch weitreichendere Maßnahmen treten ab einem Inzidenzwert von 100 in Kraft. Dann müssen alle Schulen, für die das Gesundheitsamt vorübergehend eine Maßnahme zum Infektionsschutz anordnet – etwa die Anordnung der Quarantäne für eine Klasse, Kohorte oder einen Jahrgang – für die Dauer der Maßnahme ins sogenannte Szenario B wechseln. Das heißt: Die Klassen werden in dieser Zeit wieder geteilt, ein Teil bleibt im Präsenzunterricht an der Schule, der andere lernt zu Hause. Wenn nur einzelne Schüler oder Lehrer von einer Quarantäne betroffen sind, gilt diese Regelung hingegen nicht.

Weitere Einschränkungen möglich

In der Regel dauern diese Maßnahmen nicht länger als 14 Tage. In dieser Zeit müssen die Schüler im Präsenzunterricht keine Maske tragen, da der Mindestabstand mit weniger Anwesenden wieder eingehalten werden kann.

Die Gesundheitsämter können bei Überschreitung der 100er-Marke noch weitere Maßnahmen anordnen, wenn es vor Ort notwendig ist. Sie können beispielsweise den Sportunterricht einschränken oder Schulfahrten verbieten. „Der Schulbetrieb soll dabei möglichst weiterlaufen“, heißt es in einem Brief, mit dem sich Tonne am Freitag an Schüler und Eltern wandte. „Die nächsten Wochen werden schwierig, das steht wohl fest. Wir müssen uns alle sehr anstrengen, um gut durch diese Krise zu kommen“, so die Botschaft.

Von André Pichiri