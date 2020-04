Raser mit Maske können davonkommen

hannover

Manchmal muss sich die Politik mit Fragen der kurioseren Art beschäftigen, und dann tritt lieber gleich selbst die Sprecherin der Staatskanzlei, Anke Pörksen, vor das Mikrofon. In diesem Fall ging es um den Mundnasenschutz am Steuer – für einige Menschen ein besonders wichtiges Thema. Etwa, wenn man bei Geschwindigkeitsübertretungen geblitzt und nicht erkannt werden will.

Die Maske im Pkw sei nicht vonnöten, hatte zuvor Claudia Schröder, Vizechefin des Krisenstabes der Landesregierung, vor der Landespressekonferenz klargemacht. „Ich kann also im Fall des Geblitztwerdens keine Diskussion mit der Bußgeldstelle verweigern, ob ich vermummt Auto fahren darf.“ Jetzt aber kam Pörksen dazu. Wer etwa jemanden außerhalb der häuslichen Gemeinschaft mitnehme und wenn deswegen beide eine Maske tragen würden, wer dann geblitzt werde und nicht beispielsweise an der Frisur erkannt werden könne, hat in diesen Corona-Zeiten Schwein gehabt. „In den Fällen, in denen der Fahrer nicht erkennbar ist und nicht durch ausreichende Dokumentation identifizierbar ist, aber freiwillig eine Mundnasenbedeckung trägt, um andere zu schützen, sind die Kontrollbehörden in Niedersachsen gebeten, von einer Verfolgung der Ordnungswidrigkeit abzusehen.“ Man habe das Thema im Verkehrsministerium besprochen und eine entsprechende Regelung mit dem Innenministerium getroffen.

Banken- und Sparkassenkunden ohne Masken

Menschen mit unguten Ideen übrigens brauchen nicht zu hoffen: Banken und Sparkassen seien explizit von der Maskenpflicht ausgenommen, so Schröder. Die Angst vor Überfällen steht hier vor der Angst vor der Infektion.

Die Angst vor der Infektionen hat vor allem jene Menschen getroffen, die ohnehin oft einsam sind. Doch nun dürfen Angehörige in Alten- und Pflegeheimen wieder besucht werden. Allerdings unter teils harten Auflagen. „Seit heute gibt es umfangreiche Handreichungen des Landesgesundheitsamtes, das Einrichtungen mit einem konkreten Konzept erlaubt, Besucher zuzulassen“, sagte Schröder. Dazu gehörten die Fragen nach Häufigkeit und Dauer von Besuchern, der Dokumentation darüber sowie dem Einverständnis der Besucher, außerdem Informationen für diese „unter klaren Auflagen wie OP-Masken. Alle sind darauf vorbereitet“.

Ausnahmen für Maskenpflicht in Öffis

Wer mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu den Einrichtungen – oder woanders – hinfahren will, unterliegt übrigens auch der Mund-Nasenschutzpflicht. „Die haben wir definiert“, klärt Claudia Schröder auf. „Jede textile Barriere, die vor Mund und Nase gezogen wird, um Tröpfchenpartikel auf andere zu verringern. Das können auch Schals oder Tücher sein, das Material ist vorgeschrieben, kann selbst hergestellt oder gekauft werden.“ Kinder bis sechs Jahre und Leute mit Vorerkrankungen wie schwere Herz- oder Lungenerkrankungen seien von Verpflichtung ausgenommen, denn „es muss ein gewisser Atemdruck erzeugt werden“.

In der Verordnung ist nicht definiert, dass gesunde Jugendliche oder Erwachsene „aus dem Bus verwiesen werden, wenn sie Masken nicht tragen“. Dafür könne aber das Busunternehmen, das Hausrecht habe, so entscheiden. Das Gleiche gelte für den Handel, wenn Kunden die Masken nicht trügen.

