Hannover

Es gibt Menschen, die durch die Pandemie doppelt bedroht sind: zum einen durch das Virus selbst, zum anderen durch Gewalt in den eigenen vier Wänden. Besonders Frauen und Kinder sind dabei besonders gefährdet. Der Zonta Club Hannover unterstützt daher ab sofort die Aktion „Maske 19“, eine diskrete Notrufhilfe für Betroffene.

Corona-Beschränkungen erschweren die Flucht vor Tätern

Es ist ein Geheim-Code, mit dem sich Opfer häuslicher Gewalt in Apotheken, Kliniken oder Arztpraxen im Notfall selber Hilfe holen können – sogar dann, wenn der eigene Peiniger direkt neben einem steht. Die Frauen müssen lediglich das Wort „Maske 19“ sagen. Dann alarmieren Apotheker, Ärzte oder Krankenschwestern sofort die Polizei, die für den Schutz der Gewaltopfer sorgt. Denn Opfer häuslicher Gewalt wissen oft nicht, wie sie sich Hilfe holen können. Die Kontaktbeschränkungen in der Corona-Krise erschweren diese Situation, da der Täter oftmals den ganzen Tag in der Nähe ist. Da ist es für die Opfer kaum möglich, ein Telefonat zu führen oder eine Textnachricht abzusetzen.

Initiative wurde in Spanien gegründet

Auch bundesweit unterstützen die Zonta-Clubs die Aktion, die ihren Ursprung in Spanien hat. Um Betroffenen zu helfen, hat das Gleichstellungsinstitut der kanarischen Inseln „Mascarilla 19“ ins Leben gerufen. In Spanien können Opfer mit dem Codewort sogar in vielen Supermärkten auf ihre Situation aufmerksam machen. Auch in Frankreich und Belgien suchen sich Frauen damit bereits selber Hilfe.

Alle drei Tage wird eine Frau vom Partner oder Ex getötet

Gewalt in Partnerschaften, besonders gegen Frauen, ist nach wie vor trauriger Alltag in Deutschland. Mehr als 114.000 weibliche Opfer von Partnerschaftsgewalt sind in der polizeilichen Kriminalstatistik 2018 erfasst. Jeden dritten Tag wird eine Frau oder Ex-Frau von ihrem Mann umgebracht, oft deswegen, weil sie ihn verlassen will oder bereits verlassen hatte. „Das ist ein unhaltbarer Zustand“, mahnt Birgit Mähler, Familientherapeutin und Delegierte für die Union deutscher Zonta-Clubs im Deutschen Frauenrat.

Eine Hilfe, die unabhängig von Corona sein kann

Ute Finke, Präsidentin des Zonta-Clubs Hannover, ist erleichtert, dass Frauen nun auch in Hannover mit dem Geheimcode um Schutz und Hilfe bitten können: „Die Corona-Pandemie hat uns vor Augen geführt, dass es im Schutz von Frauen vor häuslicher Gewalt empfindliche Lücken gibt. Diese Lücke wollen wir endlich in Hannover schließen.“ Finke ist überzeugt, dass die Initiative über die Pandemie hinaus wirken kann: „Die Notrufhilfe in Apotheke, Klinik und Praxis könnte dauerhaft eine zusätzliche Schutzfunktion bieten. Das Codewort erleichtert Betroffenen auch unabhängig vom Lockdown in Coronazeiten, sich in einem Vertrauensumfeld akut Hilfe zu holen, ohne selbst die Polizei anrufen oder sich lange erklären zu müssen.“

Von Britta Lüers