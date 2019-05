Hannover

Nach dem am Montag wegen einer akuten Masernerkrankung einer Schulmitarbeiterin 46 Kinder der Grundschule Lüneburger Damm ( Heideviertel) nach Hause geschickt worden sind (NP berichtete), dürfen noch immer 23 Kinder nicht zur Schule gehen. Das teilte die Region Hannover auf NP-Anfrage mit. Elf Kinder haben einen unvollständigen Impfschutz, zehn haben keinen Impfausweis vorgelegt, bei zwei Kindern fehlt der Impfschutz komplett.

Zudem haben zwei Erwachsene keinen Impfschutz und müssen ebenfalls zu Hause bleiben. Ob es sich dabei um Lehrer oder anderes schulisches Personal handelt, ist unklar. Sowohl die Erwachsenen, als auch die Kinder müssen bis zum 17. Mai zu Hause bleiben, da die Inkubationszeit einer Masernerkrankung bei 14 Tagen liegt. Auch die Betroffenen, die inzwischen eine erste Impfung bekommen haben, müssen diese Frist einhalten, da sich der Schutz erst nach 14 Tagen aufgebaut hat.

Bereits im März erkrankte ein Schüler der Grundschule Suthienwiesenstraße in Döhren, sowie kurz darauf ein Erwachsener in Langenhagen. Ende April starb eine Person in Hildesheim infolge einer Masernerkrankung.

Von Cecelia Spohn