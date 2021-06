Maschseewasser für den Stadtpark: Hannovers lange Leitung hat ausgedient

Hannover

Sie ist in die Jahre gekommen, und der Zahn der Zeit ging nicht spurlos an ihr vorüber. Seit rund 70 Jahren transportiert die Leitung Wasser aus dem Maschsee in den Stadtpark, über eine Länge von etwa 4,7 Kilometern. Wann genau sie verlegt wurde, da sind sich die Experten der Stadt nicht ganz sicher. 1954 wird genannt, aber wahrscheinlicher scheint der Bau zur im Stadtpark veranstalteten ersten Bundesgartenschau 1951.

Der Maschsee ist für den enormen Bedarf des Stadtparks eine denkbar günstige Versorgungsmöglichkeit. Die Reise des Wassers beginnt am Rudolf-von-Bennigsen-Ufer in Höhe des Altenbekener Damms. Rechts vom Schiffsanleger liegt die Entnahmestelle, geschützt durch ein unter der Wasserlinie liegendes Ansauggitter. So werden erste Verschmutzungen noch sehr grob herausgefiltert. „Ursprünglich wurde das Wasser in größerer Nähe zum Anleger entnommen“, berichtet Ulrich Klieser, der zuständige Bereichsleiter im städtischen Fachbereich Gebäudemanagement. „Durch die Schiffsschrauben wurde aber immer wieder Dreck in die Leitung gespült.“

Der Weg der Maschseewasserleitung Quelle: Martin Voss

Durch das Gitter dringt das Wasser in einen Schacht, dessen oberirdischer Zugang von einer unscheinbaren Metallplatte verborgen wird. Kliesers Mitarbeiter Wiktor Lawrynowicz öffnet die Klappe. Aus dem Schacht holt er eine Art langen, leicht abgeknickten Rechen, mit dessen Kamm grober Schmutz von der Außenseite des Ansauggitters entfernt wird. „Auch den Schacht müssen wir regelmäßig darauf kontrollieren, ob sich dort Algen oder andere Fremdkörper abgesetzt haben“, sagt Klieser.

Das Klima verändert die Wasserqualität

Vor der eigentlichen Leitung muss das Wasser noch einen Filter passieren. „Insbesondere Blaualgen sind ein Problem“, räumt der Experte ein. „Klimabedingt ändert sich die Wasserqualität auch im Machsee.“ Was für die Abnehmer Folgen haben kann.

Damit das Seewasser seine fast fünf Kilometer lange unterirdische Reise antreten kann, muss es aber erstmal auf Touren kommen. Das Pumpwerk liegt jenseits der Straße hinter einer einfachen Holztür an der Seite des Toilettenhäuschens an der Ecke zur Bismarckschule. Über eine steile Gittertreppe geht es in die Tiefe. Hinter dem Vorraum mit der Elektrik schlägt das Herz der Anlage: Drei Pumpen, eine vierte steht als Reserve bereit, sorgen für bedarfsgerechten Durchfluss in dem verwirrenden Rohrsystem.

100 Kubikmeter pro Stunde

Der Druck liegt bei etwa sieben Bar. 100 Kubikmeter Wasser pro Stunde kann die Hauptpumpe durch die 30 Zentimeter durchmessende Leitung pressen. Vier riesige Ausgleichsbehälter sorgen für gleichmäßigen Druck, und dafür, dass die Pumpen nicht pausenlos laufen müssen, sondern sich erst im Bedarfsfall automatisch einschalten. Bis dahin wird bei Entnahmen zunächst auf den Inhalt der grünen, tankähnlichen Behälter zurückgegriffen. „Wenn der Zoo aber den Sambesi füllt, laufen alle Pumpen auf Hochtouren“, erklärt Marc Austein, Leiter der Werkstatt des Gebäudemanagements. Wobei sich auch hier die Trockenheit der vergangenen Jahre bemerkbar machte. „Im vergangenen Sommer durften wir nicht pumpen, da der Maschsee zu wenig Wasser hatte.“

Deutlich sind an Teilen der Anlage die rostigen Spuren des Alters sichtbar. Defekte an der Leitung häufen sich, insbesondere Rohrbrüche. „Davon haben wir mittlerweile jedes Quartal einen“, sagt Austein. Und die müsse man überhaupt erstmal bemerken, denn die Pumpen laufen ja weiter. Meist seien es Hinweise von Anwohnern, die auf das Problem aufmerksam machen würden. „Vor einem guten Jahr hatten wir einen Rohrbruch in der Clausewitzstraße. Da hätten wir fast den Schienenverkehr lahmgelegt.“ Und da die Rohre aus dem heute nicht mehr gebräuchlichen Faserzement bestehen, sind die Reparaturen äußerst schwierig. „Es gibt keinen Ersatz, da müssen wir uns immer etwas einfallen lassen.“

Spätestens 2024 wird der Hahn zugedreht Über eine Länge von etwa 4,7 Kilometern transportiert die Maschseewasserleitung das Wasser von Hannovers Haussee in den Stadtpark. Die ersten paar hundert Meter verläuft sie unter dem Altenbekener Damm bis kurz hinter die Hildesheimer Straße relativ geschützt am Rande eines drei Meter hohen und 2,50 Meter breiten unterirdischen Regenwasserkanals. Erst an dessen Ende wurde sie direkt in der Erde verlegt, verläuft dann weiter über den Altenbekener Damm, die Lindemannallee und die Clausewitzstraße, wo sie sich gabelt, bis zum Stadtpark. Doch die Leitung ist marode. Rohrbrüche häufen sich, Ersatzteile für die alte Anlage sind kaum zu bekommen. Eine Erneuerung würde nach Angaben der Stadt eine siebenstellige Summe verschlingen. Daher soll sie bis Ende 2024 still gelegt werden, möglicherweise auch schon früher. Weitere Abnehmer des Maschseewassers waren in der Vergangenheit der alte Schlachthof in der Röpkestraße, heute ein Gewerbepark, und bis vor kurzem noch das Eilenriedestadion. Doch Hannover 96 hat sich bereits eine andere Versorgungsquelle gesichert. Aktuell nutzt noch der Zoo das Maschseewasser zur Flutung seiner Gewässerflächen in den Themenwelten. Es wird über einen Abzweig von der Hauptleitung zum Tierpark geleitet. Auch hier gibt es Planungen für eine Versorgungsalternative: Noch in diesem Jahr soll eine Brunnenanlage zur Eigenversorgung entstehen. „Deren Umsetzbarkeit wird gerade geprüft“, so Zoosprecherin Simone Hagenmeyer.

Ein Absperrventil für den ganzen Stadtpark

Der Endpunkt der Hauptleitung ist im Stadtpark südlich des großen Wasserbeckens, ebenfalls unter einer unscheinbaren Metallplatte verborgen. In dem darunterliegenden Schacht fällt das große Handrad auf. „Damit kann man dem Stadtpark komplett das Wasser abdrehen“, sagt Manuel Kornmayer, zuständiger Bereichsleiter im Fachbereich Umwelt. Ein Absperrventil, wie man es in jedem Haushalt findet, nur etwas größer.

Ein Absperrventil wie in jedem Haushalt. Quelle: Elena Otto

Auch hier wird natürlich wieder gefiltert. Um an die Filter heranzukommen, ermöglichen vier kleine Steigeisen in der Schachtwand den Abstieg. Hier sind Muscheln das Hauptproblem, die, würden sie weiter durch das System gespült werden, die Düsen der Fontänen zerstören könnten. Doch auch die schon erwähnten Blaualgen machen das Maschseewasser für die Gartennutzung unbrauchbar. „Gerade wenn es heiß ist im Sommer, können wir das Wasser wegen der Algen oft nicht nutzen“, so Kornmayer. Ein weiterer Grund, sich von diesem System zu verabschieden. Der Stadtpark peilt die Eigenversorgung über einen Brunnen an, doch die Planung ist erst am Anfang. „Wir hoffen, im kommenden Jahr damit einen großen Schritt weiter zu kommen.“

Die Unterwelt des Stadtparks

Von der Abnahmestelle, an der auch eine Wasseruhr den Verbrauch zählt, läuft das Wasser zunächst in eine größere Anzahl von Ausgleichsbehältern, die unter einer Betonplatte nördlich des Pumpenhäuschens sechs Meter in die Tiefe reichen. In dem Gebäude selbst blickt man von einer umlaufenden Galerie hinunter auf ein Gewirr von Pumpen und Rohrleitungen, das noch um einiges unübersichtlicher wirkt als sein Gegenstück am Maschsee. Es ist die Unterwelt des Stadtparks.

Pumpenhäuschen im Stadtpark. Quelle: Elena Otto

Doch von dieser Zentrale aus wird nicht nur die Bewässerung der Pflanzen und die Befüllung der Teiche geregelt. In acht Ringsystemen wird das Wasser hier seiner Bestimmung zugeführt. Ein Knopfdruck, schon kündigt ohrenbetäubender Lärm das Anspringen der Pumpen an, und die große Fontäne schießt im Wasserbecken empor. Als feine Wasserperle an der Spitze der Fontäne endet die Reise des Maschseewassers im Dienst der städtischen Gärten.

Von Andreas Krasselt