Hannover

Beim Klabautermann! Diese Seefahrt, die ist lustig. Diese Seefahrt, die ist schön. Beim Maschseefest legte am Donnerstag endlich auch wieder das Piratenschiff Üstralala ab. Mit Kapitänin Zopf, Clown Fidolo und Pirat Mathjes erlebten die kleinen Seeräuber ein interaktives Theaterspiel mit Musik, Tanz und jeder Menge Spaß.

Alles hörte auf ihr Kommando. Ganz ohne Vollbart und Holzbein zeigte Kapitänin Zopf (Elisa Salamanca), dass auch Frauen ein Piratenschiff anführen können. Mit Fidolo ( Horst Schneider) und Mathjes ( Mathias Lück) nahm sie die Besucher mit auf die abenteuerliche Reise über die Weltmeere.

Suche nach Papagei Bounty

Einige Kinder waren im Piraten-Outfit erschienen, für den Rest gab es an Bord stilechte Kopftücher. „Die habe ich aus der Südsee mitgebracht“, versicherte Zopf. In einer knappen Stunde legte sich das ebenso musikalische wie sympathische Trio mächtig ins Zeug. Da wurde lauthals gesungen, auf Ukulele, Saxophon und Waschbrett gespielt oder einfach herrlich-alberner Klamauk veranstaltet. Auf dem rappelvollen Boot sprang der Funke schnell über. Spätestens bei der Suche nach Papagei Bounty war auch die letzte Schüchternheit verflogen. Unter lautstarker Mithilfe der kleinen Seeräuber tauchte der sprechende Vogel aus seinem Versteck wieder auf.

Stepptanz auf hoher See

Die Kinder fuhren mit Steuermann Achim von der Üstra durch einen Sturm, lüfteten das Geheimnis um Matjhes’ grüne Füße und staunten über Kapitänin Zopfs Stepptanzeinlage. So gingen am Ende viele glückliche Nachwuchspiraten von Bord. „Am besten hat mir die Kapitänin gefallen“, strahlte die kleine Finja (5).

Die Maschseepiraten stechen beim Fest dienstags und donnerstags jeweils um 14, 15, und 16 Uhr in See. Einige Fahrten sind schon ausverkauft „Für die anderen gibt es noch Restkarten“, so Organisatorin Traute Petershagen. Tickets sind im Üstra-Reisebüro in der Nordmannpassage erhältlich. Sollten nicht alle Karten für den jeweiligen Tag im Vorverkauf weggehen, sind die Tickets am betreffenden Tag ab 13.30 Uhr direkt am Anleger Stadion erhältlich.

Von André Pichiri