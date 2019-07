Hannover

Die Hits von DJ Antoine (44) sind in der ganzen Welt bekannt, am Mittwoch erklingen sie beim Maschseefest (hier lesen Sie mehr). Dort legt der Schweizer bei der Eröffnung der Seesause im Club Paradiso in der Nordkurve auf.

DJ Antoine, Sie treten am ersten Tag des Maschseefests auf. Bei dem Wetter derzeit könnte es bei uns doch so schön werden, wie in Saint-Tropez – oder?

Ganz bestimmt. Ich hoffe auch, dass ich schönes Wetter aus dem Süden mitbringe, vorher bin ich in Kroatien und Italien. Mit der passenden Musik und Stimmung verwandeln wir Hannover für eine Nacht einfach in Saint-Tropez.

Was kennen Sie von Hannover?

So einiges! Das erste mal habe ich Mitte der 90er bei Euch aufgelegt, das war im Peppermint Park von Mousse T., wir schreiben uns heute noch ab und zu. In den folgenden Jahren war ich immer wieder auf Partys in der Stadt. Und an den Luisenhof habe ich auch nur beste Erinnerungen.

Die Hits von DJ Antoine sind auf der ganzen Welt bekannt. Quelle: DJ Antoine

Ihr neues Albums „ Megamix“ ist vor einem Monat erschienen. Was unterscheidet es von den anderen?

Ich würde sagen, dieses hier versprüht ziemlich viel gute Laune, genau das Richtige für den Sommer und zum Feiern. Der Sound lässt einen den Alltag einfach mal vergessen.

Fans außerhalb der Schweiz mussten sechs Wochen länger auf die Platte warten. Zunächst gab es sie ja nur exklusiv in Ihrem Heimatland. Wieso eigentlich?

Ich hatte eine Kooperation mit den Migrolino-Shops, die haben in diesem Jahr zehnjähriges Jubiläum gefeiert. Aus diesem Anlass wurde eine physische CD herausgebracht, die sechs Wochen lang nur an den 320 Standorten verkauft wurde. Das war durchaus eine ziemlich große Geschichte. Darüber hinaus fand ich schön, dass Leute nochmal eine echte CD in den Händen halten, so in der letzten Runde vor ihrem Aussterben. Nach den sechs Wochen konnte die Platte weltweit runtergeladen oder gestreamt werden.

Wann haben Sie eigentlich zuletzt eine CD gekauft?

Das weiß ich gar nicht mehr so genau. Ich besitze ziemlich viele und höre oft CDs, der Klang darauf ist einfach tausend Mal besser. DVDs, die kaufe ich noch häufig. Ich bin ein richtiger DVD-Junkie. Filme, die mir gefallen, gucke ich dann immer wieder.

Und was für welche?

Spannende Action, Thriller, Psychothriller sind absolut mein Ding. Besonders die mit Schauspielern wie Liam Neeson und Russell Crowe. Sehr taff ist auch „The 12th Man“, eine schwedische Produktion, die ich zuletzt geschaut habe.

Das kosten die Tickets DJ Antoine legt am Mittwoch im Paradiso in der Nordkurve gegenüber dem Nordufer auf. Einlass ist um 22 Uhr, Tickets kosten acht Euro.

Auf „ Megamix“ sind 14 Songs – wie viele potenzielle Hits diesmal wohl darunter sind?

Das ist schwer zu sagen. Ein guter Song mag zwar schnell entstehen, aber manchmal braucht er eine Reise bis hin zum Hit. Das Lied „Ma chérie“ hat vier Jahre benötigt, ehe es durch die Decke ging. „ Megamix“ ist sehr poppig, für ein elektronisches Album eher untypisch – da sind eher traurige Klänge vorrangig. Ich denke, dass auf der Platte fünf starke Tracks sind, darunter „Good Vibes“, „Si O No“, „Summer Love“, „What are you waiting for?“.

Ihre Lieder wurden mehr als eine Milliarde Mal gestreamt. Was macht Ihre Musik zum Hit?

Ich wäre ein Lügner, wenn ich behaupten würde, dass das, was ich anpacke, ein Hit wird. Manchmal passiert es, manchmal aber auch nicht. So vieles ist wichtig – der richtige Ort, die richtige Zeit. Ich mache einfach das, was mir gefällt. Dazu gehört auch, Zweifel zu haben. Wenn du Erfolg hast, gibt es immer Leute, die dir erzählen wollen, was du angeblich besser machen musst. Darauf zu hören, ist aber das Schlimmste, was man machen kann. Eine Hit-Garantie gibt es jedenfalls nie. Ich weiß, dass ich mit jedem neuen Album Fans gewonnen, aber auch einige verloren habe. Einfach weil sie nicht mehr das hören, was sie gewohnt waren.

Sie produzieren seit drei Jahren auch hochwertige Getränke wie Wein und Champagner. Was ist da der Ausgleich – das Trinken an sich oder sich einfach mal um etwas anderes kümmern?

Ich muss nicht trinken, um Ausgleich zu bekommen (lacht). Das Ding ist, dass ich seit 30 Jahren Musik auflege, eine Zeit lang war ich 200 Tage im Jahr unterwegs. 2013, 2014 wurde es zu viel, ich brauchte mal eine Pause von den ganzen Clubs. In dieser Zeit habe ich beispielsweise in der Jury von „ DSDS“ gesessen.

Und was steckt hinter Ihrer Idee „Konrad Lifestyle“? Konrad ist doch Ihr Familienname.

Ich habe mir einfach überlegt, wie man Menschen zusammenbringen kann, die nicht mehr bis in die frühen Morgenstunden in den Club gehen, aber gut essen gehen und ein gutes Getränk genießen wollen. Und da kam mir die Idee mit „Konrad Lifestyle“, „ Konrad Wine“ und „ Konrad Champagne“ sind meine Getränke, die ich in Zusammenarbeit mit Winzern kreiert habe. Ich organisiere Premium-Events mit hochwertigen Marken, Menschen netzwerken, essen und trinken – und zum Schluss wird getanzt. Aber wird damit nicht erst um zwei Uhr nachts begonnen, sondern dann etwa geht der Abend zu Ende. Die Nachfrage danach wächst, und mir macht es Spaß, wenn Leute Gefallen daran haben, auf diese exklusive Weise neue Kontakte zu knüpfen.

Von Mirjana Cvjetkovic