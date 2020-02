Es tut sich was beim Maschseefest: Aus Gründen des Lärmschutzes für Anlieger aus der Südstadt wandern Bühnen – und der Ausschank endet früher. Die Veranstalter reagieren damit auf Protest seitens der Anwohner in Hannovers Südstadt.

TRUBEL AM SEE: Das Maschseefest 2020 berücksichtigt im Lärmschutzkonzept unter anderem die Verlegung der Bühne am Nordufer vor den Hellebardier. Mit rund zwei Millionen Besuchern jedes Jahr gehört es zu den größten Sommerfesten in Niedersachsen. Quelle: Dröse (Archiv)