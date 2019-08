Hannover

Dem ein oder anderen steckte der Eröffnungsabend des Maschseefest von Mittwoch zugegebenermaßen noch in den Knochen. Und nein, wir nennen jetzt keine Namen. Nur so viel: neuer Tag, neues Vergnügen. Gestern war die Promidichte am Geibeltreff ziemlich hoch, Gründe gab es zwei: Zum einen fand erstmals die „ Seezeit“ statt, eine neue Veranstaltung, die Steffi Eichel (52) gemeinsam mit den Johannitern ins Leben gerufen hat. „Eine Auszeit, eine schöne Zeit und dann noch am See – was will man mehr“, so Eichel. Sie und die Johanniter arbeiten bereits seit 18 Jahren zusammen, „endlich sind wir volljährig, wir können nun auch Alkohol trinken“, so die 52-Jährige lachend.

Freut sich über diesen Besuch: Steffi Eichel mit ihren Kindern Hannah und Dominik. Quelle: Dröse

Angestoßen wurde auch, allerdings auch lecker gegessen, es gab unter anderem allerlei Würstchen (Nürnberger, Salsiccia, Krakauer), Maiskolben und Lachs. Immer, wenn wir die Menschen bewegen, sind die Johanniter an unserer Seite, das ist eine wirklich zuverlässige Partnerschaft“, so Eichel. Sie freute sich besonders, dass ihre Kinder Dominik (25) und Hannah (22) mit dabei waren – er studiert in Göttingen, sie in Aachen. „Sie sind immer an meiner Seite, wenn es persönlich und wichtig ist.“

Unterwegs mit der Tochter: Üstra-Chef Volkhardt Klöppner unterwegs mit seiner Klara Sophie, sie hat Felix dabei. Quelle: Dröse

120 Gäste schauten außerdem vorbei, klönten, lachten, netzwerkten. Volkhardt Klöppner (50) war diesmal nicht im Anzug unterwegs, sondern ganz leger in Jeans und Chucks. Und mit seiner Tochter Klara Sophie (16), die nach der Trennung ihrer Eltern bei ihrer Mutter lebt. Die Schülerin hatte ihren Freund Felix (16) dabei, genoss den Abend mit am See. „Im vergangenen Jahr war ich das erste Mal beim Maschseefest, es ist wirklich toll“, so die 16-Jährige. Da hat der Vater also nicht zu viel versprochen. Angereist waren die Drei übrigens auf dem von Künstler Della (62) folierten (Della: „Nicht beklebt!“) und knallbunten Üstra-Boot auf dem Wasserweg – auch schön.

Genießen die Zeit am See: Präsidentin des niedersächsischen Leichtathletikverbandes Rita Girschikofsky mit Tina Voß (Mitte) und Michael Homann, Gastgeber von den Johannitern. Quelle: Dröse

Gar nicht schön findet Tina Voß (49), dass die Kaffeemaschine in ihrer Firma in der List kaputt gegangen ist – „Motorschaden!“ Bedeutet für die Zeitarbeitschefin und ihre Mitarbeiter, mit Kaffeetasse ins benachbarte Café „Picanto“ zu gehen und welchen zu holen. Heute wird das gute Teil wohl aber wieder repariert.

Kanzler-DJ Michael Gürth legt Casa-Klassiker auf

Und während der Präsident der Lindener Narren, Martin Argendorf (64) in seiner Motorradkluft (knatterte mit seiner Harley Davidson an) eine gute Figur machte, zeigte sich nebenan am Clichy-Stand Michael Gürth (53, legt in 15 von 19 Nächten auf, „die anderen Tage schlafe ich“) auch von seiner besten Seite: Er legte auf der anderen „Clichy“-Hälfte coole Musik auf, „alles alte ,Casa’-Klassiker“.

Sind ohne Auto gekommen: Bodo Linnemann mit seiner Frau Andrea. Quelle: Dröse

Und der Chef der einstigen Kultdisko vom Weißekreuzplatz war auch da – schenkte Champagner aus, die Gäste standen Schlange: „Nach einer Stunde waren die 25 Magnumflaschen leer“, freute sich Bodo Linnemann (77). Er genehmigte sich auch den ein oder anderen Schluck, genau wie Gattin Andrea Serbent-Linnemann (sie sagt, sie ist 54, er besteht auf 49). „Wir sind extra ohne Auto aus Gehrden gekommen“, so der 77-Jährige, wie immer mit Kippe und ohne Socken, „das geht ja nicht bei der Trinkerei.“ Ist auch gut so.

Einer ließ sich übrigens auch mal wieder in der Stadt blicken: Ex-Oberbürgermeister Stefan Schostok (55).

So feierten Promis die Eröffnung des Maschseefestes am Mittwoch.

Von Mirjana Cvjetkovic