Hannover

Das 34. Maschseefest geht auf seine letzte Runde, am Sonntag ist nach 19 Tagen Schluss. Die NP zieht deshalb schon mal Bilanz: Was lief gut? Wo gibt es Verbesserungsbedarf? Dies sind die fünf Tops und Flops des Maschseefestes 2019:

Top 1: Shantys beim Hamborger Veermaster

Bringt Stimmung: Der Shanty Chor Lohnde beim Sonntagsfrühschoppen am Hamburger Veermaster. Quelle: Dröse

Das älteste Speise- und Stimmungslokal auf der Hamburger Reeperbahn am Ostufer bietet den Shantychören aus der Region Hannover wieder eine große Bühne – und egal, ob sie de Leineschippers, die Störte-Bäcker oder die Hallerschipper heißen: Wenn die Chöre ihre Seemannslieder anstimmen, ist Stimmung am See. Und wie: Freunde des maritimen Liedguts gehen dann ab wie die zumeist weiblichen Fans bei Ed Sheeran neulich in Hannover – eine absolute Bereicherung für das Fest.

Top 2: die Radio 21 Lounge

Am Nordufer: die Radio 21 Lounge Quelle: Polley

Besucher lassen das „Waldkater meets Spain“ hinter sich – und finden sich dann mitten in einer entschleunigten Oase direkt am See wieder. Der Gast nimmt Platz in den gemütlichen Lounge-Möbeln, bestellt sich einen Drink und lässt seinen Blick langsam über den See streifen. Am Besten bei (einsetzender) Dunkelheit, denn dann leuchtet es bunt von Nord-und Ostufer herüber. Eine Perle des Maschseefestes diese Lounge.

Top 3: die Löwenbastion

Gute Mischung: die Löwenbastion. Quelle: Franson

Hier stimmt einfach alles: Lage, Gastro-Angebot, Musikprogramm. Der von der hannoverschen Agentur Event It betriebene Platz am Südufer hat einen (begrenzten) Vorab-Reservierungsservice, die Speisen und Getränke werden auf Wunsch an den Platz gebracht und bietet mit seinen Partnern Dean & David, Glücksbringer sowie Vapiano ein Gastro-Angebot der besseren und modern zubereiteten Art. Und wer einen lauschigen Platz an der Bella Vista hat, hält sich nur wenige Zentimeter über der Wasseroberfläche auf – näher dran am Maschsee geht nicht.

Top 4: die Maschseeflotte

Kunst: Pop-Art-Künstler Della gestaltete die „Hannover“ mit bunten Figuren. Quelle: Heusel

Sie heißen „ Hannover“, „ Niedersachsen“ und „ Europa-Enercity“ – und fahren die Maschseegäste in gemütlichem Tempo über den See. Das machen sie zu jedem Maschseefest, doch immer wieder sind diese Boote eine bequeme Möglichkeit, von Bühne zu Bühne. Von Partylocation zu Partylocation zu schippern –bis weit in den späten Abend, denn die Boote fahren an zwei Abenden bis 23 Uhr, am Wochenende sogar bis 24 Uhr. Neu in diesem Jahr ist die von Pop-Art Künstler Della gestaltete „ Hannover“ mit bunten Figuren, Kugeln oder Blasen, je nachdem, was der Betrachter sehen möchte. Das Treiben des Maschseefestes lässt sich aber von allen Booten aus prima beobachten.

Top5: die Maschseequelle

Rustikales an der Maschseequelle: Fischfrikadelle mit Melonensalat. Quelle: Spohn

Sie wird immer ein bisschen stiefmütterlich behandelt, da sich die Maschseequelle ziemlich abgeschieden am Südufer befindet, umgeben von Wasser und Natur. Aber genau das ist ihre Stärke. Dort gibt es einen gemütlichen Biergarten mit Palmen, Bananenbäumen, Sand und Liegestühlen – und extrem guter Live-Musik aus allen Bereichen wie Rock, Pop, Latin, Jazz und Funk. Original oder Cover? Das weiß man bei manchen Bands tatsächlich nicht, wenn man mal mit geschlossenen Augen lauscht. Das Essen ist eher rustikal und passt zur Location.

Flop 1: der Joymondo Funpark

Zu teurer Spaß: Der Joymondo Funpark am Südufer. Quelle: Priesemann

Water Walking Balls, Bumper Boote, Riesenbausteine, Bungee-Trampolin – das Angebot dieses Spielgeräteanbieters am Südufer klingt verlockend, zieht den Eltern aber das Geld aus der Tasche. Fünf Euro kostet etwa das Bungee-Trampolin – für fünf Minuten, die per Uhr gestoppt werden. Wer in einen Wasserball will, berappt weitere sechs Euro für maximal acht Minuten Spaß. Das Betreten des abgesperrten Funparks mit Hüpfburg kostet weitere fünf Euro – und die Begleitperson wird noch einmal mit einem Euro zur Kasse gebeten. Egal, welches Konzept dahinter steht –es grenzt an Abzocke.

Flop 2: das Duke Irish Pub

Reicht nicht: ein Burger im Duke Irish Pub am Südufer. Quelle: Spohn

Der Südanleger bleibt die Problemzone des Maschseefestes. Bei der irischen Live-Musik ist zwar alles stimmig, aber lediglich Reihen von Bierzeltgarnituren wie in den Oktoberfest-Zelten aufzustellen, ist deutlich zu wenig – allein schon im Vergleich zu den Luxus- und Protz-Aufbauten an der Geibelstraße oder in großen Teilen am Nordufer. Und Burger von Duke gibt es an anderer Stelle des Sees auch schon – mehr Landestypisches aus Irland wäre wünschenswert. Frischgezapftes Stout und Ale machen den insgesamt unterdurchschnittlichen Eindruck dieses Ortes dann auch nicht wett.

Flop 3: Radfahren am Rudolf-von-Bennigsen-Ufer

Falschfahrer: Am Rudolf-von-Bennigsen-Ufer fahren während des Maschseefestes viele Radfahrer oft auf dem falschen Weg. Quelle: Behrens

Ja, wie denn nun? Es bleibt unübersichtlich, wann der Radfahrer auf welcher Seite der Straße fahren darf. Es heißt zwar, dass der stadteinwärts führende Radweg auf der Ostseite zwischen Altenbekener Damm und Kurt-Schwitters-Platz auf die Fahrbahn verlegt wird und der eigentliche Radweg direkt am Maschsee nicht befahrbar ist – nur ignorieren diese Regel noch immer zu viele Radler. Ergebnis: Ärger mit Flaneuren am See und so manche erhobene Faust sowie wüste Beschimpfungen.

Flop 4: die Gastro-Preise am See

Satte Preise: Viele Gastronomen langen bei Essen und Trinken kräftig hin. Quelle: Dröse

Gut, es gibt die Foodmeilen für den kleinen Geldbeutel, für die Speisen zum Mitnehmen auf die Hand. Doch wer etwas Flair haben möchte an einem der Stände, muss zumeist tief in die Tasche greifen. Gerichte – egal aus welchem Land und an welchem Stand – kosten in der Regel deutlich über zehn Euro. Bei den Getränken geht’s deutlich höher, eine Flasche Prosecco – die man sich eventuell mit Freunden teilt – kostet am See 19 Euro, eine Flasche Weißwein 24 Euro. Und gerade bei den Getränken sind die Qualitätsunterschiede trotz hoher Preise enorm.

Flop 5: das Parken

Alles dicht: wildes Parken beim Maschseefest. Quelle: Priesemann

Südstädter werden auch in diesem Jahr froh sein, wenn das Maschseefest endlich vorbei ist. Obwohl es ein gutes Angebot gibt, mit dem Bus an den See zu fahren, mögen es viele Besucher nach wie vor bequemer – und verstopfen mit ihren Autos Geh- und Fußwege in der Südstadt. Das Parken auf dem großen Schützenplatz ist noch immer keine Alternative – Kunststück bei vier Euro Parkgebühr. Bei diesem Preis ist das wilde Parken noch zu verlockend.

Von Andreas Voigt