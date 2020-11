Hannover

Das Maschsee-Nordufer ist zur Buckelpiste geworden. In dem Schotterbelag haben sich Furchen gebildet, in denen sich nach Regenfällen immer wieder Pfützen bilden. Sie zwingen Fußgänger und Jogger zu einem Slalomkurs. Die Stadt geht das Problem jetzt an: In den nächsten zehn bis zwölf Wochen wird die Fläche zwischen Biergarten am Courtyard-Hotel und Hellebardier zur Baustelle. Am Montag (9. November) geht es los.

Auf rund 11.000 Quadratmetern Fläche soll der Schotterbelag ausgetauscht werden. Ursache für die Schäden ist laut Stadt der feuchte und daher sehr weiche Maschboden als Untergrund. Durch den Schwerlastverkehr für die Aufbauarbeiten zum Maschseefest sei es „zu ungleichmäßigen Verschiebungen und Setzungen“ gekommen, die zu den Unebenheiten geführt hätten. Durch die Fahrzeuge wurde der Untergrund außerdem zusammengepresst, so dass das Wasser kaum noch versickern kann. Deshalb halten sich die Pfützen am Nordufer so lange.

Schotter soll bis zu 50 Zentimeter tief ausgetauscht werden

Je nach Schäden und Belastung will die Stadt den Boden bis zu einer Tiefe von 25 bis 50 Zentimetern austauschen. Rund 3000 Kubikmeter neuen Schotter hat sie als Ersatz vorgesehen. Auch der Einbau von stabilisierenden, engmaschigen Gittern im Untergrund soll die Tragfähigkeit der Flächen verbessern. Im Rahmen der Arbeiten sollen auch sämtliche Sitzbänke abgebaut und erneuert werden. Fußgänger und Radfahrer will die Stadt um den jeweiligen Baubereich herumleiten.

Schon im Juli hatte sie in nur drei Tagen den kompletten Radweg am Westufer von einer Baufirma erneuern lassen. Um Zeit zu sparen, hat diese nicht komplett die alte Asphaltdecke abgefräst, sondern diese mit einer neuen Schicht überzogen, um die Unebenheiten und Aufbrüche auszugleichen. Kosten: Rund 150.000 Euro.

Das ging schnell: In nur drei Tagen hat die Stadt den Radweg am Maschsee-Westufer sanieren lassen. Am Ostufer wird es komplizierter. Quelle: Michael Zgoll

Am Ostufer wird die Stadt dieses Kosten und Zeit sparende Verfahren wohl kaum anwenden können. Dort haben die Wurzeln der angrenzenden Baumallee zu teilweise tiefen Aufbrüchen im Asphalt geführt. Deshalb ist auf diesem drei Kilometer langen Abschnitt eine Grunderneuerung nötig. Dafür ist allerdings schon Geld im Haushalt vorgesehen. Für 2021 sind die Arbeiten geplant.

Von Christian Bohnenkamp