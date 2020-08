Hannover

Sommer, Wasser, Sonnenschein und ein besonderer Blick über Hannover: Fotograf Tim Schaarschmidt hat den Maschsee von oben fotografiert und in einem 360-Grad-Panorama festgehalten.

Das Wasser ist so klar, dass man bis auf den Grund schauen kann, kleine Boote fahren über den Maschsee – und das alles aus der Luft. Aus dieser Perspektive haben bisher wohl nur wenige Hannoveraner ihre Stadt erlebt.

Anzeige

Ebenfalls gut zu sehen sind die aktuell stark wuchernden Wasserpflanzen. Der Flutende Hahnenfuß fühlt sich in klarem Wasser und bei warmen Temperaturen wohl – zum Ärger vieler Wassersportler.

Weitere NP+ Artikel

Aufgenommen wurden die Fotos mit Hilfe einer Drohne am Freitagnachmittag (31. Juli 2020).

Maschsee: Eines der beliebtesten Gewässer Deutschlands

Der Maschsee ist als Fotomotiv übrigens nicht nur bei Hannoveranern beliebt. Der See ist einer der meistgenannten Gewässer auf Instagram. Das hat eine Hashtag-Auswertung auf dem Foto-Netzwerk ergeben. Der Maschsee landete mit 93.441 Nennungen auf den neunten Platz. Besser schnitten nur einige Seen in Süddeutschland ab.

Lesen Sie auch: Warum der Maschsee (fast) das beliebteste Gewässer Deutschlands ist

360-Grad-Panorama: Über dem Maschsee in Hannover

Bildergalerie: Der Maschsee von oben

Zur Galerie Strahlender Sonnenschein, klares Wasser – und dahinter die Stadtkulisse von Hannover: Fotograf Tim Schaarschmidt hat den Maschsee von oben fotografiert.

Von RND/ewo