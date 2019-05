Hannover

Folgende Verkehrsmaßnahmen sind vorgesehen:

• Sperrungen folgender Straßen und Parkplätze: Parkplatz Strandbad, Rudolf-von-Bennigsen-Ufer, Schützenallee (stadteinwärts ab Willmerstraße), Culemannstraße, Friederikenplatz, Lavesallee (zwei der südlichen Fahrspuren) Waterloostraße, Bruchmeisteralle, Robert-Enke-Straße, Arthur-Menge-Ufer.

• Die Straßensperrungen erfolgen am 25. Mai 2019 im Bereich des Rudolf-von-Bennigsen-Ufers zwischen Altenbekener Damm und Riepestraße bereits ab 7 Uhr. Die übrigen Straßenbereiche werden ab 7.30 Uhr gesperrt.

• Darüber hinaus werden in den umliegenenden Straßen zum Veranstaltungsgebiet Vorsperren eingesetzt, um frühzeitig auf die gesperrten Straßen aufmerksam und eine Umleitung möglich zu machen.

• Eine Aufhebung aller Straßensperrungen erfolgt am 25. Mai 2019 bis spätestens 19.30 Uhr.

• Die Lavesaallee ist in Richtung Friederikenplatz ab Am Waterlooplatz auf zwei Fahrspuren befahrbar und in Richtung Ritter-Brüning-Straße komplett befahrbar.

• Auch die Buslinien der Üstra und RegioBus sind von den Sperrungen betroffen. Nutzer werden gebeten, sich über Fahrplan- und Streckenänderungen direkt bei den Unternehmen zu informieren.

Autofahrer sollten die genannten Bereiche weiträumig umfahren. Entsprechende Informationen über die Streckenführungen können HIER im Internet eingeholt werden.

Bereits am Freitag (24. Mai 2019) wird der Kinder- und Jugendtriathlon veranstaltet. Hierbei kann es zu kurzfristigen Verkehrsbeeinträchtigungen im Bereich der Streckenführung ( Fahrrad) südlich des Maschsees, an den Ricklinger Kiesteichen und in der Döhrener Masch kommen. Detaillierte Informationen gibt es HIER im Internet.

