Das erinnert an den Hannover-Marathon: So voll war es noch nie beim B2Run-Firmenlauf am Maschsee. Mit 11.500 Aktiven aus 530 Unternehmen „sind wir erstmals in Hannover ausverkauft“, freut sich B2Run-Sprecher Stefan Schumm.

Erkennbar in ihren Firmen-Shirts, starteten am Dienstag die Läufer und Nordic-Walker am Nordufer die 6,7 Kilometer lange Strecke um den Maschsee mit Zieleinlauf in der HDI-Arena. Neben der persönlichen Bestzeit ging es vor allem um: Teambuilding, Spaß haben und aktiv sein.

Kultusminister Grant Hendrik Tonne übernahm bei dem Firmenlauf die Schirmherrschaft und ging selbst an den Start: „Ich laufe ein bis zwei Mal in der Woche. Das Motto hinter dem Lauf kann nur unterstützt werden, dass Mitarbeiter im Miteinander motiviert werden und sich fit halten.“ Eine Ansicht, die auch Fritz-Phillip Lampe, Geschäftsführer vom Ingenieurbüro „Wolf + Weiskopf“, teilt: „Wir laufen vom Büro aus auch schon viel. Da war die Teilnahme an dem B2Run nur die logische Konsequenz.“

Die größte Teilnehmerzahl stellte in diesem Jahr die Deutsche Bahn mit insgesamt 449 Startern. Schnellster war René Menzel von der Aventics GmbH. Er brauchte lediglich 20:16 Minuten für die Strecke.

Die Maschseerunde war einer von bundesweit 17 „B2Run“-Läufen. Dieses Jahr rechnen die Veranstalter erstmals mit über 200.000 Teilnehmern. Der Firmenlauf startete 2004 in München und kam 2009 das erste Mal nach Hannover. Das Finale steigt am 5. September in Köln – Dort werden dann im Finale der Deutschen Firmenlaufmeisterschaften die schnellsten Läufer ermittelt.

Von Jens Strube